ALTAGAMMA * PREMIO GIOVANI IMPRESE 2021: « PER VALORIZZARE E SOSTENERE I FUTURI PROTAGONISTI DEL MADE IN ITALY D’ECCELLENZA, APERTE LE CANDIDATURE FINO AL 28 MAGGIO »

Al via oggi la VII edizione del Premio GIOVANI IMPRESE ALTAGAMMA – Believing in the Future, che ha l’obiettivo di valorizzare e sostenere i futuri protagonisti del Made in Italy d’eccellenza e che vede in Laudomia Pucci il Vice Presidente Altagamma di riferimento. Il Premio si apre per il primo anno anche a candidature esterne che saranno vagliate dall’Advisory Board del Premio e quindi dal Board Altagamma.

Altagamma, che riunisce le migliori aziende italiane dell’industria culturale e creativa, ogni anno è alla ricerca delle imprese italiane emergenti che operano nei settori rappresentati dalla Fondazione: moda, design, alimentare, gioielleria, velocità (nautica e motori), hotellerie & wellness e innovation.

L’ADVISORY BOARD DEL PREMIO

Per determinare i finalisti 2021 è stato creato un Advisory Board composto da giornalisti, accademici e autorevoli esperti nei diversi settori: Silvia Baruffaldi, Auto&Design; Gilda Bojardi, Interni; Alba Cappellieri, Museo del Gioiello Vicenza; Cesare Cunaccia, Lampoon e LUISS; Maddalena Fossati, Condé Nast Traveller; Barbara Lunghi, Borsa Italiana; Livia Peraldo Matton, Elle Decor Italia; Nicoletta Polla-Mattiot, How to Spend It – Il Sole 24 Ore; Fernanda Roggero, Il Sole 24 Ore; Maurizio Rossi, H-Farm; Sara Sozzani Maino, Vogue Italia e Vogue Talents e Luca Tremolada, Il Sole 24 Ore.

IL PROGRAMMA

Il programma, in partnership con Borsa Italiana, ELITE e SDA Bocconi School of Management, supporta le imprese che per valori, qualità e potenzialità di crescita a medio termine rappresentano il futuro del comparto italiano di alta gamma, mettendo loro a disposizione una serie di benefit ad alto valore aggiunto:

• Membership annuale ad Altagamma e Mentorship ad hoc con le Imprese Socie Altagamma

• Assessement individuale e partecipazione a percorso formativo online da parte di Borsa Italiana

• Accesso al programma di training da parte di ELITE

• Corsi di formazione executive online da parte di SDA Bocconi School of Management

Per scoprire tutti i dettagli del Premio e i requisiti basta cliccare su:

“Dal 2015 abbiamo premiato 40 imprese e molte di queste hanno avuto significativi percorsi di crescita affermandosi come i nuovi ambasciatori dello stile di vita italiano nel mondo”, dichiara Stefania Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma. “Con il Premio GIOVANI IMPRESE intendiamo valorizzare la capacità imprenditoriale italiana testimoniando che Talenti e Capitale Umano sono pilastri fondamentali per le nostre aziende”.

L’apertura delle candidature all’edizione 2021 del Premio GIOVANI IMPRESE sarà sostenuta anche sui profili social ufficiali di Altagamma, Instagram (@fondazionealtagamma), LinkedIn (@Altagamma) e Twitter (@Altagamma_it), con l’hashtag ufficiale #PremioGiovaniImprese. Per scaricare il VIDEO di lancio:

FONDAZIONE ALTAGAMMA

Altagamma riunisce dal 1992 le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani. Unica per la sua trasversalità, Altagamma accoglie 107 brand dei 7 settori della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, dei motori e della nautica. La Mission di Altagamma è contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell’industria culturale e creativa italiana, offrendo così anche un contributo allo sviluppo economico del Paese. L’alto di gamma rappresenta un’industria di 115 miliardi di euro, in Italia, e fornisce un contributo al PIL del 6.85%. La quota dell’export è del 53%. Coinvolge 402.000 occupati, diretti e indiretti.

