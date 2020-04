SEN. MATTEO SALVINI * CORONAVIRUS / COVID-19: « TUTELA LEGALE PRESENTE E FUTURA PER TUTTI I MEDICI CHE STANNO LAVORANDO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA »

Salvini: tutela legale per medici che rischiano la vita. “Tutela legale, presente e futura, per tutti i medici che stanno lavorando in situazione di emergenza. Ci arrivano segnalazioni da diverse città italiane di pubblicità di alcuni cosiddetti studi legali pronti a dare assistenza per cause contro medici e personale sanitario in epoca di coronavirus. Il governo controlli e intervenga a tutela di chi sta lavorando e sacrificando sé stesso per salvare altre vite” così il segretario della Lega, Matteo Salvini.