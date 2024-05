ON. AMBROSI (FDI) * COMUNALI TN-AA: «RINGRAZIO TUTTI I NOSTRI CANDIDÀTI PER L’IMPEGNO PROFUSO, L’8 E 9 GIUGNO SARÀ UN’ALTRA PARTITA»

15.37 - lunedì 27 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Da appassionata militante di Fratelli d’Italia e deputata al Parlamento, all’indomani del primo turno delle elezioni comunali in Trentino e in Alto Adige, astenendomi dal formulare analisi che spettano unicamente agli organi di partito preposti, desidero rivolgere il mio forte ringraziamento a tutte le candidate e tutti i candidati per l’impegno profuso, a cominciare dal candidato sindaco Paolo Piccinni a Rovereto.

I miei complimenti ai consiglieri eletti sul territorio, ma allo stesso modo alle tantissime e ai tantissimi che pur non eletti hanno parimenti partecipato con impegno e passione, ai rappresentati delle nostre liste nei seggi, ai militanti dei circoli coinvolti, dai più piccoli ai più grandi. La forza principale di una comunità politica si misura sempre sulla vicinanza reciproca e sulla solidarietà.

La militanza è e resta il più grande tesoro che abbiamo, e bisogna andare avanti, insieme, verso il voto delle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno che sarà tutta un’altra partita e ci vedrà ancora una volta come sempre impegnati e protagonisti””.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige e candidata alle prossime Europee per Fdi nel collegio del Nord Est.