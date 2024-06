ROBERTO VANNACCI * REPUTAZIONE EGONU: «ARCHIVIATA DAL GIP DI LUCCA L’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PALLAVOLISTA»

16.31 - lunedì 17 giugno 2024

Ringrazio sentitamente l’Avvocato Massimiliano Manzo, e tutto il suo staff, per l’ottimo lavoro svolto. Il gip di Lucca, Dott. Alessandro Dal Torrione, nell’ordinanza di due pagine, si è espresso in favore dell’archiviazione in merito all’accusa, contestatami, di diffamazione nei confronti della pallavolista Paola Egonu. In quanto “non risulta emergere un superamento del limite della continenza che possa dirsi indicativo della volontà, da parte dell’indagato, di offendere gratuitamente la reputazione della Egonu, nonché di denigrarla, di sminuirne il valore, di portare un attacco indebito alla persona”.

“Nessuna frase denigratoria nei confronti di Paola Egonu.” Ero sereno e oggi sono anche estremamente soddisfatto per la sentenza emessa dal gip di Lucca, Alessandro Dal Torrione. È stato riconosciuto, come ho sempre affermato, che non vi sia stata alcuna intenzione da parte mia di offendere gratuitamente la reputazione di Egonu, denigrarla o sminuirne il valore.

Questo è un macigno importante a favore della scorosanta libertà di opinione. Ringrazio il Pubblico Ministero per la sua iniziale istanza e il giudice per aver ascoltato le nostre ragioni e aver riconosciuto il giusto equilibrio tra espressione e rispetto. Un ringraziamento speciale va anche all’avvocato Massimiliano Manzo, il miglior penalista d’Italia, per la sua dedizione e competenza nel difendere questo principio fondamentale. Alla pallavolista italiana Paola Egonu auguro un ottimo prosieguo di stagione e tante vittorie.

Il Coraggio Vince, e da oggi anche la realtà riprende il suo posto scansando un po’ quella percezione che qualcuno vorrebbe prevaricasse il mondo reale che c’è ed esiste. La sinistra se ne faccia una ragione!

