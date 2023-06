MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA * SCIOPERO MONDIALE CLIMA: GIULIOBELLO, « IL 23/6 DAVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO, PER SOSTENERE I RAGAZZI DI “FRIDAYS FOR FUTURE“ »

16.16 - lunedì 12 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 23 giugno Mountain Wilderness sosterrà, davanti al Tribunale di Trento, i ragazzi di Fridays For Future. Il 22 ottobre 2021 alcuni giovani di Fridays for future invadevano gli spazi pertinenti il liceo artistico Vittoria di Trento. Era la giornata dello sciopero mondiale per il clima, i giovani invitavano gli studenti a unirsi ai manifestanti. Ad accoglierli vi era schierato un cospicuo dispiegamento di forze di polizia che hanno impedito l’entrata nell’istituto, sembra siano stati chiamati dalla dirigente scolastica. I ragazzi si sono quindi fermati nel cortile del Liceo, senza provocare disordini o interruzioni reali di pubblico servizio. L’assemblea spontanea che ne era nata era frutto della volontà degli studenti, una manifestazione di pensiero e azione libera e spontanea.

L’avvocato dei quattro ragazzi, Nicola Canestrini, chiamati al pagamento di una pena pecuniaria per un totale di 49 mila euro, ritiene quella del tribunale una sentenza spropositata, frutto di volontà persecutoria. La scuola, afferma l’avvocato, deve educare alla critica e sostenerne i contenuti quando mirati a valori costituzionali e a interessi generali della comunità internazionale. I ragazzi sostengono che le accuse sono assurde, anche a loro dire si tratta di una scelta repressiva mirata e di una ritorsione politica esemplare per impedire che altri simili eventi si ripetano.

Mountain Wilderness Italia condivide lo sconcerto del noto penalista e offre ai ragazzi un sostegno diretto. La loro azione di denuncia degli effetti climatici sul pianeta, dell’inerzia della politica nazionale e provinciale, della precarietà del loro futuro, è la nostra azione. E’ più che mai necessario passare a azioni dirette di disubbidienza civile. Mai come oggi è necessario essere presenti nelle piazze, nelle scuole, in ogni situazione dell’attività umana per chiedere alle istituzioni iniziative incisive, immediate nel bloccare le emissioni di gas climalteranti e rallentare gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici in atto.

Le istituzioni, proprio partendo dagli ambiti scolastici, hanno il dovere di sostenere le mobilitazioni, i contenuti e i valori che animano i ragazzi, di fornire loro gli strumenti culturali necessari perché l’emergenza venga affrontata, una crisi strutturale che minaccia la sopravvivenza di ogni forma di vita presente sul pianeta. Il 23 giugno alle ore 10.00 attivisti di Mountain Wilderness Italia saranno presenti davanti al Tribunale per offrire ai ragazzi solidarietà e ogni supporto possibile. E’ inconcepibile che una società che si definisce democratica, tenti di zittire e svuotare le energie dei movimenti che lottano per l’ambiente e la qualità del vivere con l’uso di misure repressive.

*

Per il direttivo nazionale di Mountain Wilderness Italia

La Presidente Adriana Giuliobello.