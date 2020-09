PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 21 SETTEMBRE – 2 NUOVI CASI, I PAZIENTI SONO 13 / ANALIZZATI 517 TAMPONI »

Coronavirus: 2 positivi oggi, 13 pazienti Covid. Calo vistoso oggi nel rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta solo 2 nuovi contagi da Covid-19 in Trentino. I tamponi effettuati ieri sono stati 517 (113 in Apss e 404 dalla Fem). Dei casi nuovi, 1 è legato ai cluster recentemente individuati. Non si registrano minorenni fra i nuovi contagiati mentre sul fronte delle cure ospedaliere, i pazienti sono 13, ma nessuno è ricoverato in rianimazione.