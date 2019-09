PAT * AGENTE DI POLIZIA TRAVOLTO A TENNO: FUGATTI « NEI PROSSIMI GIORNI INCONTRERò IL SINDACO MAROCCHI PER VERIFICARE QUALI INTERVENTI POTERE INTRAPRENDERE »

L’agente di polizia travolto a Tenno: il presidente Fugatti incontrerà il sindaco Marocchi. “Chi garantisce la sicurezza dei cittadini deve poterlo fare in sicurezza” Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, commenta l’episodio verificatosi nei giorni scorsi a Tenno, dove un agente della polizia intercomunale dell’Alto Garda è stato investito da un motociclista.

“Nei prossimi giorni, annuncia il presidente, incontrerò il sindaco di Tenno, Giuliano Marocchi e gli amministratori locali per verificare quali interventi poter intraprendere per permettere agli operatori della polizia locale di poter lavorare al meglio e senza rischi per la propria incolumità”.