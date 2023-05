MOSCONI (FDI – VAL DI SOLE) * DICHIARAZIONI RIZZI A “NUOVO TRENTINO”: « TURISMO LOCALE, SIAMO BASITI PER LE PAROLE DEL MEMBRO CDA TRENTINO MARKETING »

14.51 - martedì 30 maggio 2023

Lasciano basiti le parole del Presidente dell’Apt della Val di Sole, nonché membro del CdA di Trentino Marketing s.r.l., Luciano Rizzi che, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano “Il Nuovo Trentino”, ha illustrato la “sua” idea sul futuro del turismo nella nostra Valle auspicando delle regole che prevedano un tetto agli ingressi, a partire dai biglietti giornalieri e affermando che: “Per la domenica e gli altri giorni è comunque ricco di piste da sci anche meno affollate che possono essere scoperte. Penso al Bondone, al Tonale, a Pejo”.

Uno scivolone, quello di Rizzi, che si aggiunge alle dichiarazioni già apparse sui quotidiani locali in occasione delle aggressioni dell’orso: “Nessuna paura, da noi arrivano molti turisti che vogliono fotografarli”. Risulta pertanto evidente che, questa persona, non sia in grado di cogliere e interpretare quelli che sono i bisogni e le prospettive del nostro territorio. Auspichiamo che Luciano Rizzi possa riconsiderare il proprio ruolo all’interno dell’Apt della Val di Sole e del CdA di Trentino Marketing s.rl.

Giovanni Mosconi – Presidente del Circolo FdI Val di Sole