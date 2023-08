MORANDUZZO (LEGA) * IRREGOLARI: « NECESSARIO RIPRISTINARE I DECRETI SICUREZZA, PER GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA IN TUTTO IL PAESE »

18.10 - domenica 27 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Esprimiamo la più ferma condanna per gli avvenimenti accaduti a Trento, precisamente nella zona compresa tra via Roma e piazza Duomo. Un individuo ha creato panico tra i turisti e i commercianti presenti nell’area. È innegabile che situazioni come queste mettano in pericolo la sicurezza dei cittadini e creino un clima di incertezza e timore nella popolazione. È necessario adottare misure efficaci ed immediate al fine di prevenire e contrastare tali episodi. Con l’occasione voglio ricordare che Matteo Salvini, quando ricopriva la carica di Ministro degli Interni, è stato l’unico a portare avanti politiche tese ad affrontare e fermare l’immigrazione clandestina nel nostro Paese. Le sue azioni mirate hanno contribuito a proteggere la sicurezza dei cittadini italiani e a garantire una maggiore stabilità all’interno del territorio trentino e nazionale.

Invitiamo quindi le istituzioni preposte a ripristinare pienamente i decreti sicurezza, al fine di garantire una maggiore sicurezza in tutto il Paese. Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo