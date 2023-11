MIT * PNRR: SALVINI, « TUTTE LE OPERE SARANNO REALIZZATE, SU CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO IL FINANZIAMENTO SARÀ GARANTITO NEL CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA MIT E RFI »

16.43 - martedì 28 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

INFRASTRUTTURE, IL MIT: TUTTE LE OPERE SARANNO REALIZZATE, UFFICI AL LAVORO SULLE RISORSE.

Tutte le infrastrutture previste dal Pnrr verranno realizzate. In alcuni casi, è stato deciso di finanziarle con altri strumenti per rispettare i paletti concordati con Bruxelles. Per esempio, sulla circonvallazione di Trento, il finanziamento sarà garantito nel contratto di programma tra Mit e Rfi. Si tratta di una sostituzione di fonti di risorse resa necessaria anche in virtù dell’azione sull’opera da parte della magistratura il cui esito – ancora incerto – potrebbe pregiudicare il completamento dei lavori entro il 2026.

Sulla metrotranvia di Firenze invece c’è stato un passaggio tecnico-finanziario: si ritiene che i fondi previsti inizialmente non possano essere utilizzati entro i prossimi mesi alla luce dell’avanzamento dell’opera.

Se ci fossero problemi o necessità, ci potranno essere compensazioni tra i saldi o altre rimodulazioni. In altre parole: l’opera sarà garantita in ogni caso, come più volte sottolineato da Matteo Salvini.

In generale, gli uffici del Mit sono impegnati per allocare in modo efficiente tutte le risorse assegnate al dicastero nella legge di bilancio 2024, così da destinarle a diverse finalità tra cui la casa.

Proprio alla luce di questi interventi, sarà possibile prevedere anche interventi sul comparto idrico per oltre un miliardo, considerata la recente rimodulazione del PNRR. Così una nota del Mit.