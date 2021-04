SEN. CONZATTI (IV) * PNNR – INCONTRO CON DRAGHI: « PER DARE SPINTA ALLA RIPRESA ECONOMIA BISOGNA AVVIARE UNA IMPORTANTE RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE »

“Quella del PNNR è una sfida complessa ma da vincere. Affinché sia volano di sviluppo e crescita serve risolvere due importanti colli di bottiglia: l’assenza di pari opportunità che deprime il mercato del lavoro e un fisco pesante e scarsamente orientato alla crescita” così la Senatrice Donatella Conzatti Senatrice, in occasione dell’incontro tra il Presidente Mario Draghi e la delegazione di Italia Viva.

“La pandemia ha impattato duramente sull’occupazione, soprattutto femminile e giovanile che già costituivano punti dolenti per l’economia italiana, collocandola agli ultimi posti in Europa. Per questo il PNRR deve creare una situazione di pari opportunità, una stessa linea di partenza, che permetta a donne e giovani di concorrere in base al merito. E’ quindi necessario puntare su incentivi fiscali affinché le aziende, così come tutte le articolazioni della PA, si dotino di uno strumento digitale che consenta di mappare le politiche di genere aziendali e di conciliazione: il tasso di attrattività di talenti, la trasparenza nel confronto tra le remunerazioni femminili e maschili, la mappatura di percorsi di carriera che permettono di raggiungere i vertici delle organizzazioni” spiega Donatella Conzatti.

“Per dare spinta alla ripresa economia bisogna, inoltre, avviare una importante riforma del sistema fiscale. Oltre ad una riforma delle strategie di accertamento e riscossione che renda più performanti le Agenzie fiscali, è necessario introdurre un nuovo standard opzionale di dialogo tra fisco e contribuenti basato sulla trasparenza digitale fiscale. Così da imprimere una rivoluzione che incentivi i contribuenti virtuosi, con la possibilità ad esempio: di avere controlli a distanza in grado di interferire il meno possibile con le ordinarie attività d’impresa, di avere rimborsi più rapidi, risposte più rapide agli interpelli” conclude la Conzatti Segretario della Commissione Bilancio del Senato.