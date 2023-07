MICHAEL RECH (CAMPOBASE) * FRANCO PANIZZA: « DAL MART ALLA SEGRETERIA FUGATTI IN REGIONE? NÉ NECESSARIO NÉ OPPORTUNO »

00.47 - venerdì 21 luglio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

Si legge sulla stampa che il Presidente del PATT Franco Panizza sarebbe in procinto di passare dal suo incarico presso il Mart alla segreteria del Presidente Fugatti in Regione.

La sfera della vita professionale va tutelata al di là delle vicende della politica. Ed un ex assessore ed ex senatore, quando rientra in servizio nella amministrazione pubblica della quale è dipendente, ha il pieno diritto a svolgere con serenità le sue funzioni come meglio crede e come dispone il suo datore di lavoro nel rispetto delle norme. Aver servito le istituzioni con un mandato elettivo non può certo essere motivo di demerito sul piano professionale.

E non ci interessa nemmeno speculare sulla domanda se tale circostanza faccia o meno parte delle intese raggiunte tra il Patt e il Presidente Fugatti in vista delle elezioni del prossimo ottobre.

Detto questo con sincera convinzione, vorremmo tuttavia avanzare un auspicio. Che questa notizia – se vera – non sia in alcun modo collegata al progetto di un nuovo Centro Studi sull’Autonomia, di cui si è avuto sentore, proprio per dichiarazioni del Patt, a latere del patto sottoscritto con il Presidente Fugatti.

Se così fosse – ma speriamo di no – le cose cambierebbero di molto. E per due buone ragioni.

Primo: studiare l’Autonomia è fondamentale: ma abbiamo già in Trentino alcune realtà scientifiche eccellenti preposte a questo tema. Pensiamo al Museo Storico, alla Fondazione Degasperi, alle iniziative in ambito di UniTn. Serve semmai un loro più efficace coordinamento e serve una collaborazione più marcata con analoghi istituti scientifici a Bolzano e Innsbruck, nonché a livello europeo ed internazionale.Secondo: bisogna che questo doveroso sforzo si collochi in un ambito scientifico e di indipendenza rispetto alle vicende strettamente politiche locali. Solo così sarà efficace e riconosciuto.

In questo senso, un eventuale ruolo di coordinamento sul tema affidato al Presidente di un Partito e per di più nell’ambito della struttura di un Presidente in carica (ipotesi che si è appresa dalla stampa in questi giorni) non sembra corrispondere alle necessità ed alle opportunità.

Ma, come detto, confidiamo che si tratti solo di gossip non veritiero.

Michael Rech

Segretario di Campobase