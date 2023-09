PAT * INFORMAZIONE LOCALE: « APPROVATI I NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI IN REGIME DI “DE MINIMIS”, LE DOMANDE (DAL 2 AL 31/10) »

12.04 - venerdì 15 settembre 2023

Contributi informazione locale: approvati i nuovi criteri.Le domande dal 2 al 31 ottobre. Le emittenti radiotelevisive e i portali di informazione che operano in Trentino potranno presentare domanda di contributo, dal 2 al 31 ottobre, per accedere alle agevolazioni previste dalla legge provinciale del 2016 sugli interventi di promozione dell’informazione locale. La Giunta provinciale, infatti, ha approvato oggi una delibera contenente il nuovo regolamento con il quale si definiscono i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, in regime di “de minimis”, per sostenere la diffusione di contenuti informativi autoprodotti di interesse locale.

Le modifiche apportate introducono una revisione dei criteri applicativi orientata alla semplificazione e alla facile verificabilità dei requisiti e degli obblighi previsti. Inoltre, la modalità di corresponsione degli aiuti non avverrà più in compensazione d’imposta, ma il contributo in conto capitale verrà erogato direttamente sul conto corrente dell’impresa beneficiaria. Entro il 29 settembre, sul portale istituzionale della PAT, sarà resa disponibile la nuova modulistica sulla scheda servizio dedicata, consultabile dal focus “Aiuti alle imprese”:

https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Aiuti-alle-imprese