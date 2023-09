PAT * MANUTENZIONE STRADALE: « SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO D’APPALTO CON LA “AEBI SCHMIDT ITALIA“, PER LA FORNITURA DI 4 FRESANEVE SEMOVENTI »

11.28 - venerdì 15 settembre 2023

Fresaneve per la manutenzione stradale, sottoscritto il contratto d’appalto con la Aebi Schmidt Italia.Presto quattro nuovi fresaneve da assegnare al Servizio gestione strade della Provincia. Nuovi mezzi per rafforzare la capacità di intervento e manutenzione sulla rete stradale trentina in quota durante la stagione invernale.

Nella giornata di ieri, presso la sede dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – Apac, è stato sottoscritto dal dirigente del Servizio gestione strade della Provincia, Filiberto Bolego, e da Luca Firotto, amministratore delegato di Aebi Schmidt Italia, aggiudicataria dell’appalto, il contratto per la fornitura di 4 fresaneve semoventi. Presente alla sottoscrizione dell’atto anche il responsabile del Servizio contratti e centrale acquisti di Apac, Guido Baldessarelli, in qualità di ufficiale rogante.

Si tratta di quattro automezzi dalla capacità fino a 12mila tonnellate/ora che andranno a potenziare la dotazione del Servizio gestione strade e che rientrano all’interno di un più ampio programma di rinnovamento e potenziamento della flotta del servizio stesso.

Proprio per migliorare la capacità di manutenzione della rete viaria provinciale, nei mesi scorsi Apac aveva pubblicato una gara europea aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di quattro mezzi fresaneve da assegnare al Servizio gestione strade della Provincia. Un appalto da un importo complessivo pari € 1.315.306,00 aggiudicato lo scorso maggio dalla Aebi Schmidt Italia, azienda con sede a Merano, con un’offerta di € 1.280.00,00.

Ieri la sottoscrizione del contratto di affidamento che impegnerà l’azienda a fornire entro 360 giorni i quattro mezzi al Servizio gestione strade della Provincia. L’azienda in ogni caso, in ragione del fabbisogno dell’Amministrazione e della propria capacità produttiva, potrà consegnare le macchine prima dei termini previsti dal contratto.

Mezzi, come detto, dalla elevata capacità di sgombero, caratterizzati da un livello di compatibilità ambientale in linea con le norme vigenti e l’attuale stato dell’arte, altamente performanti, capaci di liberare in poche ore anche le vie di accesso ai passi delle strade più in quota del reticolo viario provinciale da accumuli di altezza anche superiore ad un metro. Altra particolarità è data dal fatto di essere snodabili, il che li rende particolarmente adatti ad operare in zone lungo le strade di montagna, caratterizzate da tracciati tortuosi e carreggiata di larghezza relativamente contenuta. Lavorando affiancati da autocarri, inoltre, sono particolarmente efficaci per liberare dalla neve le arterie viarie in ambito urbano, evitandone l’accumulo a bordo della piattaforma stradale e senza danneggiare gli elementi di arredo presenti in fregio alla carreggiata.