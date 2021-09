TRANSDOLOMITES * TREKKING FERROVIA DELL’AVISIO 2021: « IN CAMMINO TUTTI INSIEME PER SCOPRIRE IL SUO TRACCIATO, APPUNTAMENTO A TRENTO GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE » (PROGRAMMA)

Trekking della Ferrovia dell’Avisio, in cammino tutti insieme per scoprire il suo tracciato è il titolo della seconda edizione della “ camminata “ organizzata da Transdolomites che giovedì 30 settembre 2021 prenderà il via da Trento per addentrarsi poi nella Val di Cembra, Fiemme per raggiungere Canazei domenica 3 ottobre.

Il 30 settembre appuntamento a Trento ai binari della stazione della Trento -Malè per iniziare la prima parte del viaggio a bordo della “ Vaca Nonesa” il treno diretto a Mezzana.

Si scende a Lavis per iniziare il vero e proprio cammino. La scelta del treno è fatta con il proposito di lanciare un primo messaggio legato al viaggio. Ferrovia come modo di viaggiare da “ signori” liberi dall’impegno che invece richiede la guida dell’automobile, liberi di ammirare e gustare il paesaggio attraverso le ampie vetrate della carrozza sulla quale si viaggia. Proiettati anche nel futuro in quanto il futuro della mobilità viaggia proprio in treno sposando in toto il messaggio lanciato dal CEE, Connecting Europe Express che ad inizio settembre di quest’anno ha fatto tappa in Alto Adige nel suo viaggio attraverso 26 Paesi dell’Unione Europea per riaffermare l’importanza di investire in mobilità sostenibile.

Un tema che riteniamo azzeccato quello della ferrovia. Il 2020 è stato nominato Anno nazionale del treno turistico, mentre il 2021 è stato nominato da Commissione Europea e Consiglio d’Europa Anno europeo delle ferrovie.

Il tragitto è stato ideato con il proposito di “ esplorare” il futuribile percorso del treno dell’Avisio ossia l’idea progettuale che Transdolomites dal 2009 sta promuovendo per sensibilizzare circa la necessità di progettare il collegamento ferroviario che da Trento attraverso la Val di cembra, Fiemme e Fassa raggiunga Penia di Canazei.

In parallelo, con la camminata ci si prefigge l’intento di recuperare la memoria storica del percorso che venne individuato nel progetto esecutivo Stern & Hafferl ( 1904) che prevedeva la costruzione della Tramvia Avisiana da Lavis a Moena. Opera interamente progettata e finanziata nel 1905 ma , mai costruita perché lo scoppio della Prima Guerra Mondiale interruppe bruscamente l’iter che avrebbe potuto portarla ad essere realizzata dopo che da Trento e Predazzo il territori furono in grado addirittura di autofinanziarsi per coprire interamente le spese di costruzione.

Gli scopi dell’iniziativa; coinvolgere le popolazioni delle valli dell’Avisio invitandole ad esprimersi sull’opportunità di arrivare a disporre del nuovo progetto ferroviario che, se realizzato, porterà sicuramente numerosi benefici in termini socio economici ed ecologici.

Altra proposta che in un secondo momento intendiamo proporre nei Comuni che da Trento a Moena vennero coinvolti nel progetto della Lavis-Moena sarà quella di impegnarsi alla realizzazione di un museo diffuso dedicato alla memoria della tramvia Lavis-Moena istituzionalizzato lungo il percorso del Trekking di Transdolomites. Non solo memoria ferroviaria ma con l’andare a piedi o in bicicletta, stimolare la scoperta di tante particolarità della valli dell’Avisio che il frettoloso muoversi in auto ha cancellato nella memoria di molti di noi.

Tutti possono partecipare alla camminata. Sul sito www.transdolomites.eu sulla pagina facebook è pubblicato il programma dell’iniziativa, regolamento, modulo di adesione, referenti per ottenere le necessarie informazioni. La compilazione del modulo di adesione non è vincolante . Ci si potrà dunque aggregare ai “ camminatori – ambasciatori” anche senza preiscrizione ma unendosi al gruppo che vedrà i soci di Transdolomites indossare una maglietta di riconoscimento. Libera anche la scelta della lunghezza del percorso che si vuole percorrere. Dalle quattro giornate, alla giornata singola, mezza o anche qualche ora.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites