MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA” * CASO X FACTOR-MORGAN: « TAPIRO D’ORO A FRANCESCA MICHIELIN, PER LA “CRICCA CHE DECIDE TUTTO” CON FEDEZ E DARGEN” »

16.47 - giovedì 23 novembre 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Francesca Michielin riceve il suo primo Tapiro d’oro, dopo le dichiarazioni rilasciate da Morgan (vedi servizio), che ai microfoni del tg satirico ha accusato Michielin, Fedez e Dargen D’Amico di far parte di una cricca che decide tutto e che ha interessi economici connessi. E di esserci loro dietro alla decisione di Sky di allontanarlo dal programma. Tesi già confutata da Fedez, che ieri a Striscia (vedi servizio) ha dichiarato: «Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere». Immagini che, a questo punto, Striscia chiede a Sky di diffondere per fare chiarezza sull’episodio.

Intercettata da Valerio Staffelli a Milano, la conduttrice del talent ha dichiarato di non aver visto la diatriba tra i giudici: «Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online».

Poi Michielin chiarisce il suo rapporto con Morgan: «Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un po’ complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente».

Ma prima di salutare l’inviato di Striscia, Francesca Michielin lancia una stilettata a Morgan, che aveva dichiarato che Fedez-Dargen-Michielin sono una “combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner”: «Io ora vado a lavorare in Sony, la mia casa discografica. Non ne ho altre. È stato detto che abbiamo tutti la stessa casa discografica, ma tecnicamente io sono in Sony da quando ero un’adolescente».

