MEDIASET – CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “ – CASO MANGANELLI: “ NUMERI SULLA DIVISA, PER IDENTIFICARE GLI AGENTI DELLE FORZE DELL’ORDINE “

21.21 - lunedì 26 febbraio 2024

LINK AL SERVIZIO: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/numeri-identificativi-agenti_572622/

Dopo il caso “manganelli” alla manifestazione pro-Palestina di Pisa, Striscia la notizia questa sera ha riproposto un servizio che ricorda come già dal 1997 il tg satirico si era schierato per l’introduzione di un codice identificativo per gli agenti delle forze dell’ordine impegnati in questo genere di intervento. «Mettiamo ai poliziotti un bel numero sulla divisa, come quello dei calciatori», diceva Enzo Iacchetti nel 1997, «e così si vede chi commette qualche irregolarità». Ed Ezio Greggio aggiungeva: «È da tempo che suggeriamo in questi casi un numero sulle divise, magari di volta in volta diverso per non marchiare un agente a vita».