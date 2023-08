MAFFIOLETTI * PROVINCIALI 2023: « LA MIA CANDIDATURA NASCE DA UN’IDEA CONDIVISA CON DIVINA, OFFRIRE UN’ALTERNATIVA PER IL TRENTINO »

16.14 - venerdì 18 agosto 2023

Presentazione candidatura elezioni provinciali 2023 – Gabriella Maffioletti. Da quasi vent’anni sono impegnata nell’àmbito della politica e dell’attivismo sociale, difendendo con passione i diritti fondamentali dei cittadini. Le mie battaglie spaziano dall’edilizia sociale al diritto di famiglia, dal contrasto all’ingiusto allontanamento dei minori dal nucleo familiare all’equità sociale, al diritto abitativo, alla sicurezza pubblica e alla sanità. La mia candidatura nasce da un’idea condivisa con Sergio Divina: offrire un’alternativa autentica per il Trentino, capace di ascoltare attivamente i cittadini e di proporre soluzioni concrete e competenti, basate sull’esperienza, la passione e la trasparenza – virtù che da sempre hanno contraddistinto i nostri percorsi politici.

L’esperienza e la trasparenza sono i miei baluardi: vent’anni di attivismo politico testimoniano la mia dedizione costante. Quando mi impegno, porto avanti le promesse fatte, lavorando instancabilmente per dare voce e risposte a chi mi interpella. Ritorno in campo al fianco di Sergio Divina il 22 ottobre 2023, con l’obiettivo di portare trasparenza e credibilità in Consiglio Provinciale.

“Esperienza, Passione e Competenza a servizio del Trentino Autonomo”: questo è il leitmotiv con cui ho deciso di riassumere la mia candidatura. Il mio impegno nel campo delle sfide sociali e delle politiche pubbliche si unisce alla passione con cui mi dedico alle cause che contano per la comunità. Ecco perché candido nella coalizione per Divina Presidente: per portare un cambiamento reale e positivo in Trentino, a garanzia della nostra Autonomia e della nostra identità territoriale.

Gabriella Maffioletti