URZÌ (FDI) * REPLICA A LEGA: « ORSI E LUPI, DOVE ERA PACCHER NEGLI ULTIMI 5 ANNI? BASTA POLEMICHE ORA AL LAVORO »

15.46 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FdI decisa sul piano per la protezione dall’orso e lupo, ma Paccher dove era negli ultimi 5 anni? Basta polemiche, ora al lavoro. Non c’è peggior sordo di quello che non vuole sentire: la linea politica di Fratelli d’Italia, rappresentata l’ultima volta anche ieri all’incontro di coalizione, è quella che ci spinge a sostenere da mesi come sia necessario intervenire sul contenimento con ogni sistema, anche quello della soppressione, del numero di esemplari di animali predatori, orsi e lupi su un territorio fortemente antropizzato come quello del Trentino quando questi siano problematici per residenti, turisti ed attività economiche, e sia allo stesso tempo necessario fare ciò che si ha la precisa percezione non essere stato fatto nel corso degli ultimi cinque anni ossia una azione di gestione serrata del problema che quotidianamente le comunità locali vivono sulla loro pelle. Ricordo come solo a novembre del 2022 è stato approvato un ordine del giorno a mia firma alla camera dei deputati che dava un indirizzo al governo proprio in materia di interventi radicali sul tema dei grandi predatori.

Ricordo che solo pochi giorni fa il governo con l’evidente forte ispirazione dettata dal primo momento da Fratelli d’Italia ha deciso di non impugnare la legge provinciale di Bolzano che per prima ha indicato anche la strada della selezione degli animali problematici. La provincia autonoma di Trento è arrivata solo più tardi e FdI ora ha sollecitato il ministro per gli affari regionali a non impugnare la legge che, pur tardivamente, finalmente come da noi richiesto con un ordine del giorno di pochi mesi fa approvato in consiglio provinciale chiedevamo misure ferme e decise.

Quelle che purtroppo non abbiamo conosciuto negli ultimi anni e che oggi poniamo come obiettivo principale dopo esserci confrontati a 360° con ogni espressione della società del Trentino. Confronto che non temiamo. Le valli non possono attendere oltre misure che da tempo dovevano essere predisposte. Proprio la presenza di Fratelli d’Italia in coalizione sarà garanzia di una politica incisiva sul tema della riduzione del numero dei grandi predatori e della contemporanea gestione quotidiana della loro presenza, che significa il rafforzamento della rete di controllo dei territori di insediamento di questi esemplari da parte di personale specializzato, introduzione dell’elettronica per il presidio del territorio, cassonetti dell’immondizia antiorso, impegno per l’estensione dell’utilizzo dello spray antiorso anche alla popolazione locale e non solo agli operatori di sicurezza forestale, comunicazione specialistica rivolta a residenti e turisti.

Questo significa per Fdi un completo piano di gestione di quello che è divenuto un problema quando noi non eravamo al governo della provincia.

Questo dovrebbe saperlo benissimo chi invece ha ricoperto ruoli di prestigio che gli avrebbero permesso di svolgere il lavoro che non è stato svolto e che ora sarà necessario svolgere, e mi riferisco al vice presidente del consiglio regionale Roberto Paccher che rompendo ogni regola di fair play istituzionale ha ingaggiato una paradossale polemica con FdI. Paccher che ha scoperto il tema degli orsi solo dopo la tragedia del povero Andrea Papi, quando Fratelli d’Italia ed il sottoscritto in parlamento avevano già posto le basi dell’attuale riscatto della politica trentina perché tragedie analoghe a quelle della Val di Sole non abbiano più a verificarsi. Fratelli d’Italia non farà un passo indietro fino a quando non saranno state introdotte tutte le misure che abbiamo richiesto ad ogni livello. Ma siamo certi che questo accadrà nel corso dei prossimi cinque anni proprio grazie a FDI. È solo grazie a atteggiamenti responsabili anche di personalità in cerca di visibilità a prezzo della coalizione come Roberto Paccher.

*

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Fratelli d’Italia Trentino