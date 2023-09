LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: ANGELICA VILLOTTI, « LA MIA CANDIDATURA PER RAPPRESENTARE LE FAMIGLIE ED I PICCOLI IMPRENDITORI »

14.24 - lunedì 4 settembre 2023

Angelica Villotti sarà candidata con la Lista Fugatti Presidente. Giovane imprenditrice, nata a Trento nel 1992 e poi cresciuta con la numerosa famiglia (ha 3 fratelli più piccoli) a Segonzano in val di Cembra. Dopo la maturità scientifica si iscrive ad Economia alla Cattolica di Milano, per terminare poi gli studi a Trento. Nel frattempo aiuta nell’azienda di famiglia, che si occupa di lavori stradali, imparando così anche sul campo oltre alla parte teorica, e fa varie esperienze in altri contesti per arricchire il bagaglio di pratica e di conoscenze.

Dopo la laurea comincia a lavorare nelle aziende di famiglia a tempo pieno, curando validamente la parte amministrativa: “È per me davvero uno stimolo grande affrontare questa sfida elettorale all’insegna del civismo e della competenza. Mi piacerebbe poter rappresentare famiglie e i tanti piccoli e medi imprenditori che sono l’ossatura delle nostre comunità. Ringrazio l’assessore Spinelli per questa opportunità”.

“Angelica è il volto del Trentino che c’è e che verrà, e assieme a lei le tante e i tanti giovani che si stanno appassionando e interessando alla cosa pubblica. Benvenuta nella nostra lista”, dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente.