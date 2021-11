LEGA – CONSIGLIERI COMUNALI ARCO (TN) * RIAPERTURA PUNTO NASCITA: « IL SINDACO BETTA CONTINUA LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE, NONCURANTE DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO »

17:21 - 19/11/2021

OSPEDALE DI ARCO: IL SINDACO BETTA continua la sua campagna elettorale noncurante dell’emergenza sanitaria in atto.

Il sindaco Betta a mezzo stampa chiede di riprendere l’interlocuzione sul punto nascite di Arco noncurante del fatto che siamo ancora in piena pandemia e noncurante dell’instabilità organizzativa sanitaria che questa comporta in merito allo stravolgimento dei servizi sanitari.

Come già ribadito recentemente pare proprio che la campagna elettorale per qualcuno sia già cominciata, peccato però, da parte del Sindaco di Arco non sia invece riscontrabile una visione strategica sul futuro e sullo sviluppo della nostra Città.

Il Sindaco Betta si concentri sulle tematiche di sua competenza: ai problemi legati alla viabilità di Arco, ai diversi immobili Comunali sui quali non vi è alcun progetto di utilizzo e molto altro che, a distanza di un anno dal suo insediamento, non abbiamo proprio visto.

Non ci sembra il momento di intervenire sulla programmazione della riapertura del punto nascita di Arco durante una pandemia che a livello Europeo sta obbligando diversi Paesi addirittura a prevedere nuove chiusure e inoltre c’è una carenza di personale sanitario a livello Nazionale non solo Provinciale.

Non appena ci saremo liberati da questa pandemia sicuramente saremo i primi a portare avanti le istanze per la riapertura del punto nascita di Arco ma oggi come oggi tutte le strutture disponibili devono essere a servizio della Comunità per sostenere e superare al meglio questa terribile pandemia.

Se il Sindaco piuttosto di perder tempo ad attaccare l’operato della Giunta Provinciale facesse prima e meglio il proprio dovere in quanto Sindaco forse dimostrerebbe di esser meno l’uomo degli slogan propagandistici elettorali e più l’uomo del fare, ma probabilmente le tematiche comunali al Sindaco Betta importano meno e sta imparando ad occuparsi di tematiche di competenza Provinciale forse per prepararsi alla candidatura del 2023, ma un Sindaco così serve a gran poco al Comune di Arco.

*

I consiglieri comunali del gruppo Lega Trentino per Salvini Premier di Arco

Ferruccio Morandi

Oscar Pallaoro