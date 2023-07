LAV * “BEAR AMBASSADOR“: « CONVIVERE CON GLI ORSI IN TRENTINO, I VOLONTARI ACCOGLIERANNO I VISITATORI TUTTI I WEEK END (FINO A SETTEMBRE) »

21.22 - giovedì 6 luglio 2023

CONVIVERE CON GLI ORSI IN TRENTINO: IL 7 E 8 LUGLIO E FINO A SETTEMBRE, PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, I BEAR AMBASSADOR DELLA LAV INCONTRERANNO I CITTADINI NEL TERRITORIO DEL PARCO ADAMELLO BRENTA.

A 3 MESI DALLA TERRIBILE MORTE DI ANDREA PAPI È SEMPRE PIU’ URGENTE FARE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE RIVOLTA A COLORO CHE FREQUENTANO TERRITORI ABITATI DAGLI ORSI PER PREVENIRE POSSIBILI INCIDENTI.

Sono passati 3 mesi dalla terribile tragedia che ha visto la morte di Andrea Papi a seguito dell’incidente con l’orsa JJ4. L’importanza di informare e formare cittadini e turisti affinché possano muoversi in piena sicurezza negli habitat frequentati dagli orsi è quanto mai stringente, soprattutto vista la totale assenza di informazioni da parte delle istituzioni preposte.

Ecco perché questo weekend, il 7 e 8 luglio e fino a settembre, e per il terzo anno consecutivo, tornano i Bear Ambassador del progetto avviato in collaborazione dal Parco Adamello Brenta e dalla LAV, centrato proprio sulla prevenzione.

L’obiettivo di tale progetto consiste nell’informare correttamente i cittadini su quali siano i comportamenti da adottare al fine di evitare di creare anche involontariamente situazioni che portino ad un’interazione fra gli orsi e le persone.

Il Parco Naturale Adamello Brenta e la LAV, infatti, collaborano ad un progetto di educazione ambientale, che ha l’obiettivo di favorire la convivenza pacifica fra orso e persone, basata sulla diffusione delle più aggiornate conoscenze scientifiche che aiutano a prevenire possibili incontri e incidenti con gli orsi nei territori da loro frequentati. Sono infatti i comportamenti di noi umani che, spesso, hanno il potere di determinare le reazioni degli orsi.

La consapevolezza che unisce i due soggetti promotori è che, dopo il successo del progetto di reintroduzione degli orsi in Trentino – LIFE Ursus – redatto e realizzato dal Parco Naturale Adamello Brenta assieme alla Provincia autonoma di Trento, sotto l’egida dell’Unione Europea, sia necessario investire con sempre maggiore convinzione sul piano della costruzione della convivenza tra i plantigradi e i cittadini. Ciò significa in primo luogo introdurre nuovi strumenti di comunicazione, rivolti sia alla popolazione residente che a turisti e visitatori, nella maggior parte dei casi, infatti, è la mancanza di conoscenze adeguate che crea le condizioni affinché si verifichino casi di aggressione

all’uomo da parte dell’orso.

I volontari della LAV diventeranno dei “Bear ambassador”, degli “ambasciatori degli orsi”, che accoglieranno i visitatori presso i parcheggi di attestamento della Val di Genova allestiti dal Parco, spiegando loro come ci si deve comportare in un territorio abitato dagli orsi, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, che costituiscono una potentissima fonte di attrazione per gli orsi (e per qualsiasi

animale selvatico), come dimostrato nei casi di alcuni orsi sorpresi a rovistare nei cassonetti privi di qualsiasi protezione anti-orso.

“Siamo convinti che la sicurezza dei cittadini che frequentano i territori abitati dagli orsi, può essere assicurata principalmente dalla diffusione delle corrette informazioni che aiutino a prevenire possibili incontri con i plantigradi e a gestirli nel caso in cui fossero inevitabili – dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – il nostro progetto con il Parco Adamello Brenta vuole dare un impulso concreto in questa direzione con l’obiettivo di recuperare i ritardi accumulati da quando nel 2004 si è concluso il progetto Life Ursus”.

Grazie al sostegno di Daymonilia, marchio di gioielli a sostegno delle attività in difesa degli animali, il progetto prevede anche la distribuzione di migliaia di volantini che richiamano le regole basilari per sapere come comportarsi in caso di incontro fortuito con un orso e la consegna, alle strutture di ristorazione nell’area del Parco, di decine di migliaia di tovagliette in carta che richiamano alla convivenza con l’orso e gli altri animali selvatici. Ai visitatori del Parco saranno consegnati anche migliaia di shopper che riportano lo slogan del progetto: ALLTOGETHER – per vivere insieme in sicurezza.

I “Bear ambassador” accoglieranno i visitatori presso i parcheggi di attestamento della Val di Genova allestiti dal Parco Adamello Brenta per tutti i week end di luglio e agosto fino al 3 settembre 2023.

