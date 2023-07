OIPA – ENPA – LEIDAA * GRANDE CARNIVORI: « ORSA JJ4, BENE L’ “OK” DEL MINISTERO PER IL TRASFERIMENTO AL “LIBEARTY BEAR SANCTUARY” DI ZARNESTI (ROMANIA) »

20.22 - giovedì 6 luglio 2023

ORSA JJ4. ENPA, OIPA, LEIDAA: «BENE IL MINISTERO SUL TRASFERIMENTO IN ROMANIA»

«Il trasferimento dell’orsa JJ4 dal centro faunistico Casteller di Trento al Libearty Bear Sanctuary di Zarnesti è una possibilità concreta ed è un bene che il Ministero dell’Ambiente si sia impegnato per agevolare questa soluzione e per prendere in considerazione ulteriori disponibilità». Lo affermano Enpa, Leidaa e Oipa ricordando che l’ipotesi del santuario in Romania, gestito da un’associazione membro di Oipa International, è stata presentata per la prima volta nel maggio scorso da Oipa al Ministero, informando il Tar di Trento, e ha il pieno appoggio di Leidaa ed Enpa.

Le stesse associazioni hanno anche elaborato e allegato agli atti del processo amministrativo, e trasmesso alle autorità politiche, un progetto per realizzare in Trentino un’oasi-rifugio che potrebbe ospitare gli orsi confidenti o problematici.