LAMBORGHINI * #SHEDRIVESALAMBO: « 30 DONNE E LE LORO SUPER SPORTIVE SULLE STRADE DEL CONNECTICUT E DELLA VALLE DELL’HUDSON »

15.54 - martedì 9 maggio 2023

Le clienti statunitensi del brand si sono messe al volante delle loro Lamborghini per un’emozionante esperienza a loro dedicata. Lo scorso fine settimana le clienti della casa di Sant’Agata Bolognese, provenienti da tutti gli Stati Uniti, si sono radunate a bordo delle loro Lamborghini per vivere un evento al femminile dal nome “SHEdrivesalambo”. Il brand italiano ha accolto 30 entusiaste proprietarie Lamborghini che, accompagnate dalle loro super sportive, hanno percorso le avvincenti strade panoramiche della campagna del Connecticut e della valle dell’Hudson, per poi vivere un’esperienza personalizzata in pista presso il circuito di Lime Rock Park.

Questo evento di tre giorni si è svolto nella cornice della famosa Mayflower Inn & Spa a Washington, nel Connecticut, una struttura di “buen retiro” paradisiaco circondato da 23 ettari di boschi e giardini. Hanno partecipato all’evento, su strada e in pista, la Huracán STO[1], modello ispirato al mondo delle corse, la Huracán Tecnica[2], sinonimo di divertimento alla guida, e la Urus Performante[3], la SSUV da record. Il Chief Executive Officer for the Americas di Automobili Lamborghini, Andrea Baldi, ha partecipato alle celebrazioni:

“Non mi stupisce che le imprenditrici innovative di oggi ricerchino le Lamborghini”, ha affermato. “Il successo è diverso per tutti, e attraverso l’iniziativa #SHEdrivesalambo condividiamo i nostri valori fondamentali con le donne audaci, motivate e intraprendenti che possiamo annoverare con orgoglio tra i clienti Lamborghini. Una community in crescita ed il nostro obiettivo è quello di coinvolgerla e celebrarla”.

Durante il weekend, le ospiti sono state intrattenute attraverso attività proposte da artiste femminili, tra cui un’esibizione musicale della promettente Swan Hil, un pranzo a km 0 preparato dalla Chef Eliza Glaister della Tenmile Distillery; nail art esclusive, sessioni di bellezza, drink ideati da esperte di cocktail per deliziare le serate e un’esclusiva sfilata a sorpresa dal vivo durante la cena. Il raduno ha previsto anche momenti di relax con sessioni mattutine di yoga e meditazione nel rilassante wellness center olistico della Mayflower Inn & Spa.

