PAT * SICUREZZA LAVORO: SPINELLI, « PIÙ PREVENZIONE E FORMAZIONE PER ALIMENTARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA, COMPRESA LA PREMIALITÀ »

18.37 - domenica 09 ottobre 2022

Sicurezza sul lavoro: la Provincia continuerà a fare la propria parte. Il messaggio dell’assessore Achille Spinelli: ancora più prevenzione e formazione per alimentare la cultura della sicurezza. “Il pensiero in questa giornata va alle vittime degli incidenti sul lavoro, consapevoli che, per quanto impegno si ponga per arginare questo fenomeno, non è mai abbastanza e non è mai per sempre”. Con queste parole, l’assessore allo sviluppo economico e al lavoro, Achille Spinelli, ringrazia anche a nome della Giunta provinciale l’ANMIL che anche quest’anno, con questa giornata, ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica un tema ancora irrisolto.

“Facciamo nostre le parole del Capo dello Stato, quando definisce questo fenomeno “inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica”. La Provincia autonoma di Trento, nell’ambito delle proprie competenze e nell’intento di far convergere gli sforzi di tutti gli attori che possono concorrere ad affrontare il problema, non ha mai fatto venir meno l’attenzione, ma – come rimarcato solo pochi giorni fa in occasione dell’ultima riunione sul tema – occorre mettere in campo uno sforzo supplementare sui campi della prevenzione e della formazione, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione, compresa la leva della premialità per cercare di diffondere con l’esempio le buone pratiche che devono diventare preziose abitudini e precisa consapevolezza di quanto sia importante il lavoro ma, soprattutto, quanto sia indispensabile il lavoro sicuro”.