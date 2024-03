KOOBCAMP * “PREMIO SPORT 2024“: « TRA I 10 VINCITORI ANCHE DUE CAMPEGGI TRENTINI, FAMILY WELLNESS CAMPING AL SOLE – LEDRO / CAMPING ARCO »

10.32 - martedì 26 marzo 2024

“Il portale Campeggi.com di KoobCamp ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani nella categoria “Sport” nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza 2024. È il Pineto Beach Village & Camping a Pineto (TE), in Abruzzo, ad aggiudicarsi il titolo di miglior camping village nella sezione “Sport” 2024.

Questo Certificato di Eccellenza è volto a premiare i Camping Village italiani con i migliori servizi sportivi offerti ai clienti amanti soprattutto dello sport all’aria aperta.

Per rendere felici tutti gli sportivi, il Pineto Beach Village & Camping a Pineto (TE) propone una indimenticabile vacanza all’aria aperta su due ruote mettendo a disposizione tanti servizi per far vivere l’esperienza del Cicloturismo, molto praticato nell’intera regione, grazie ai numerosi itinerari che partono dalla Costa Teramana per arrivare al maestoso Gran Sasso d’Italia. Ogni settimana il camping organizza anche una piacevole biciclettata con lo staff di animazione fino alla Torre di Cerrano sulla pista ciclabile adiacente al camping.

Mentre gli ospiti più piccoli si divertono nel parco giochi e con l’animazione, gli adulti saranno liberi di partecipare al Pineto Beach Sport Program con un calendario di attività sportive sotto la guida di istruttori qualificati. Tante le attività sportive previste: dal calcetto, tennis, beach tennis o beach volley al gioco di bocce, ping pong e biliardino, al pilates, all’acqua dance, hydrobike, yoga, spinning, hydro circuit oppure trx. Se invece gli ospiti sono amanti del ritmo della musica potranno partecipare alle lezioni di zumba o alle lezioni di ballo.

KoobCamp, network specializzato nel turismo en plein air in Italia e in Europa, rappresentato dal portale di riferimento Campeggi.com (www.campeggi.com), ha deciso di premiare il Pineto Beach Village & Campingnella sezione Sport al termine di un’attenta analisi che ha portato all’individuazione delle dieci strutture più meritevoli in tal senso.

Ecco i 10 migliori Camping nella categoria Sport (in ordine casuale, vincitore a parte):

Pineto Beach Village & Camping – Pineto (TE)

Family Wellness Camping Al Sole – Ledro (TN)

Camping Village Baia Azzurra Club – Castiglione della Pescaia (GR)

Numanablu Island Family & Sport Resort – Numana (AN)

PuntAla Camp & Resort – Castiglione della Pescaia (GR)

Camping Village El Bahira – San Vito Lo Capo (TP)

La Foce Village & Camping – Valledoria (SS)

Camping Village le Pianacce – Castagneto Carducci (LI)

Camping Arco – Arco (TN)

Camping Sabbiadoro – Lignano Sabbiadoro (UD)