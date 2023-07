GLORIA CANESTRINI (ONDA) * SANITÀ TRENTINO: « ASSISTENZA PSICHIATRICA PUBBLICA, GRAVI CARENZE IN VALLAGARINA ED ALTO GARDA » (VIDEO)

08.15 - sabato 15 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La conferenza stampa di Onda davanti all’Ospedale di Rovereto ha avuto l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle gravi carenze dell’assistenza psichiatrica pubblica in Vallagarina e nell’Alto Garda.

Chiuso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di Arco, ora la Provincia autonoma di Trento non mette in campo soluzioni efficaci per le carenze organiche del Centro di Salute mentale di Rovereto.

Il Comune di Rovereto, anziché segnalare come facciamo noi questa situazione di emergenza, difende e affianca l’inerzia dell’assessora Segnana. Difficile comprendere questo atteggiamento, visto che sia l’assessore Previdi che il sindaco Valduga hanno una formazione medica e possono ben comprendere le conseguenze sul piano sanitario e sociale.

Assistiamo sostanzialmente alle stesse vuote promesse di un anno fa e ai trentini non basta che li si rassicuri sul fatto che questa situazione verrà inserita nel programma di turno per le prossime elezioni provinciali per la formazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento (e Consiglio regionale).

*

Gloria Canestrini

Capolista Onda (Elezioni Consiglio provincia autonoma Trento)