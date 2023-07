APT ALPE CIMBRA (TN) * “INCONTRI D’AUTORE 2023: « TRA GLI OSPITI FEDERICO QUARANTA – GHERARDO COLOMBO – MARCO TRAVAGLIO (16/7 – 2/9) »

07.07 - sabato 15 luglio 2023

Alpe Cimbra (Tn): “Incontri d’autore” 2023. Incontri d’Autore edizione 2023 al via. La rassegna organizzata dal Comune di Lavarone e dalla Biblioteca comunale Sigmund Freud di Lavarone è ai nastri di partenza e presenta il suo cartellone di appuntamenti che dal 16 luglio al 2 settembre animeranno i pomeriggi dell’Alpe Cimbra – tutti gli appuntamenti sono fissati alle ore 17,30, tranne quelli con Marco Travaglio e Oscar Farinetti – dal palco allestito in Piazza del Municipio a Gionghi di Lavarone, eccezion fatta per l’ultimo evento in calendario che si terrà nel Giardino del Museo del Miele in Località Tobia di Lavarone. Si parte domenica 16 luglio con Rispetto, una conversazione con autore radiofonico e televisivo Federico Quaranta per poi fare spazio a Lavarone in giallo sabato 22 luglio con Alice Basso a presentare il libro Le aquile della notte, Sandra Bonzi e il suo Il mio nome è Due di picche e Paola Barbato con Il dono.

Sabato 29 luglio sarà la volta del Filologo e studioso del Rinascimento Carlo Vecce che porterà Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo sull’Alpe Cimbra mentre martedì 1 agosto sarà l’ex magistrato Gherardo Colombo a presentare il libro Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società.

Si continua giovedì 3 agosto con Antonella Viola, biologa e divulgatrice, e La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento mentre il giorno seguente, venerdì 4 agosto appuntamento con il giornalista Giuseppe Cruciani e il libro Coppie. Storie di desiderio e trasgressione. Sabato 5 agosto, ancora, ad animare la serata alle ore 21.00 di Incontri d’Autore saranno Marco Travaglio e i libri Scemi di guerra. La tragedia dell’Ucraina, la farsa dell’Italia. Un paese pacifista preso in ostaggio dai nopax e Il santo.

Via ad una nuova settimana con il poeta Daniele Mencarelli che martedì 8 agosto racconterà il suo Fame d’aria mentre giovedì 10 agosto l’economista Azzurra Rinaldi presenterà Le signore non parlano di soldi. Quanto ci costa la disparità di genere? e sabato 12 agosto, con i libri Siria mon amour e Sulla nostra pelle. Un libro contro la violenza sulle donne ci sarà la sua autrice di origini siriane Amani El Nasif.

Lunedì 14 agosto l’appuntamento fissato è con Carlo Cottarelli, economista ed ex senatore, e il libro Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia mentre quello di venerdì 18 agosto sarà con la psicologa Ameya Gabriella Canovi con i libri Di troppo amore. Fuori dal labirinto della dipendenza affettiva e Di troppa (o poca) famiglia. Radici, zavorre e risorse: un percorso dentro le relazioni affettive, verso la libertà. Chiusura di settimana con lo scrittore Marco Malvaldi che domenica 20 agosto racconterà il suo Oscura e celeste.

Si continua martedì 22 agosto con Michele Farina, giornalista de Il Corriere della Sera, con il libro Una storia d’amore, alzheimer e velocità per poi passare il microfono prima, giovedì 24 agosto, a Giulio Corradi, ex sciatore e Membro della Valanga Azzurra e L’Avez del prinzep. Sotto la sua ombra, scritto con Rinaldo Zucchi, Anna Maria Andreucci, poi il 26 agosto alle ore 21.00 a Oscar Farinetti, imprenditore e autore di È nata prima la gallina… forse. 52 storie sull’ottimismo e il suo contrario, sulla gente, il cibo, il vino, la vita e l’amore. Ultimo appuntamento, fissato per sabato 2 settembre – sempre alle 17.30 ma accolto nel Giardino Museo del Miele – con Beatrice Peruffo, docente di scienze Naturali, e Le Anite. Profumo di miele & propoli. Lo splendido mondo delle api dorate.