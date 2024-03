FBK – TRENTO * G7 INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SOTTOSEGRETARIO BUTTI: « “FONDAZIONI E AI, BINOMIO PER SVILUPPARE SINERGIE »

18.03 - giovedì 14 marzo 2024

Oggi il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessio Butti, ha visitato la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) in vista del G7 dedicato all’Intelligenza Artificiale che si terrà domani a Trento.

La Fbk, con il suo ruolo pionieristico nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale sin dagli anni ’80, si è affermata come protagonista della ricerca sia nazionale che europea. Progetti strategici come AgrifoodTEF, coordinato dalla Fondazione stessa, testimoniano il suo contributo allo sviluppo di infrastrutture e servizi basati sull’Ia e sulla robotica, supportando il settore agroalimentare europeo.

Il Sottosegretario Butti è stato accolto dal Vice Presidente della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa che ha dichiarato: “Ospitare il summit G7 sull’intelligenza artificiale è motivo di orgoglio e un riconoscimento per il Trentino, che risponde alle sfide dell’automazione con un approccio ‘di sistema’ – che mette assieme Fbk, Fem, università e tutti i partner della rete della ricerca – e con uno sguardo ‘di frontiera’. Il Trentino deve preservare la sua identità, e il nostro territorio alpino deve puntare sull’innovazione senza mai dimenticare la tradizione, pronto a governare i cambiamenti senza subirli, vincendo le sfide dello sviluppo con un’attenzione alle aree montane. Con uno sguardo anche allo sviluppo dell’AI nelle scuole e nel mondo dell’istruzione e della formazione in generale, che dovrà essere presidiato attentamente perché se mal utilizzato dalle giovani generazioni potrebbe sottoporle al rischio di non avere adeguate conoscenze per affrontare in futuro”.

Presente anche l’Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli che ha aggiunto: “Il Trentino è stato pioniere in questo campo in tempi non sospetti, grazie alla sperimentazione sull’intelligenza artificiale portata avanti negli anni ‘80 dall’allora Istituto Trentino di Cultura, oggi Fondazione Bruno Kessler. Diamo respiro ora a quell’intuizione, con una vasta attività progettuale promossa dalla nostra rete di eccellenza della ricerca e innovazione, che ha tante applicazioni concrete: dalla medicina del futuro all’agricoltura sostenibile e ai servizi pubblici digitali. Un’innovazione che in ogni caso deve mantenere al centro il benessere delle persone”.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato diverse istituzioni del territorio trentino, il Sottosegretario Butti ha esposto la sua visione sull’innovazione tecnologica e la transizione digitale, discutendo dei progetti in corso sul territorio e incontrando rappresentanti di numerose aziende locali qualificate.

Successivamente, la delegazione ha visitato i laboratori della Camera Pulita della Fbk, realtà unica a livello nazionale per le sue capacità scientifiche e di innovazione dedicate alle aziende ad alta tecnologia. Sono state proposte inoltre dimostrazioni di alcune fra le ultime tecnologie in tema di AI, tra cui la verifica della Carta d’Identità Elettronica tramite smartphone e applicazioni della Realtà Virtuale nel settore sanitario.

Il Sottosegretario Butti si è mostrato impressionato dalle innovazioni presentate, esprimendo il suo sostegno per lo sviluppo tecnologico e l’innovazione nel territorio trentino e ha dichiarato: “La Fondazione Bruno Kessler è un’eccellenza italiana e lavora su temi tecnologici e di innovazione molto importanti per il Dipartimento della trasformazione digitale, che ho l’onore di guidare. Inoltre Trento, con il suo ecosistema dinamico e la presenza di istituzioni di alto profilo come la Fbk, dimostra come la collaborazione tra il mondo accademico, le imprese e le istituzioni possa portare a progressi significativi nel campo della digitalizzazione.”

A margine dell’incontro, il Segretario Generale della Fondazione Bruno Kessler, Andrea Simoni, ha dichiarato: “Siamo lieti che il sottosegretario Butti abbia scelto la Fondazione per la sua visita conoscitiva delle realtà di ricerca e imprenditoriali in occasione di questo G7, che consolida l’importanza di Trento nel panorama italiano in tema di Ai. Grazie alla nostra esperienza in Intelligenza Artificiale e trasformazione digitale, rinnoviamo la nostra disponibilità a essere un partner per le istituzioni e le aziende, come già accaduto ad esempio con realtà quali l’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, PagoPA e molte altre”.

Il G7 dedicato all’Intelligenza Artificiale offre un’importante opportunità per il confronto su temi cruciali legati all’Ia e per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione tecnologica.