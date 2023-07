LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI TRENTINO: « “AZIONE” E “ITALIA VIVA” APPOGGERANNO IL CANDIDATO PRESIDENTE VALDUGA, POTREMO STARE TRANQUILLI?

08.42 - giovedì 27 luglio 2023

A livello nazionale abbiamo assistito ieri ad una cosa poco piacevole. La sfiducia alla ministra Santanché è stata bocciata dal Senato della Repubblica. Non c’erano dubbi sull’esito di questa votazione, ma una cosa va detta, in quanto non è un segnale positivo, bensì di estrema debolezza.

Se, da un lato, il centrodestra ha votato “No alla sfiducia” in blocco (111 voti contrari con un solo assente), il centrosinistra ha votato “Sì alla sfiducia non in blocco, ma “zoppo” dell’appoggio del cosiddetto terzo polo (Azione – Italia Viva); anche se i 9 senatori presenti in aula, ma non partecipanti al voto, non avrebbero cambiato l’esito della votazione, credo che il segnale non sia il massimo.

Se da un lato il terzo polo è staccato dal gruppo Pd ed M5s, credo che un segnale di unità, ogni tanto, vada dato, altrimenti il segnale è chiaro: il terzo polo è un battitore libero ed oggi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nelle amministrative che ci saranno da qui a fine anno, potrebbe essere un segnale allarmante.

Infatti, se pensiamo alla nostra Provincia Autonoma di Trento, Azione e Italia Viva appoggeranno il candidato presidente Francesco Valduga, aderendo all’Alleanza Democratica e Autonomista; mi chiedo, possiamo stare tranquilli che queste forze politiche, aderenti al Terzo Polo in Parlamento e in Senato, non siano “battitori liberi” nelle prossime amministrative del 21 ottobre 2023?

Indipendente dal numero di voti (non stiamo parlando di cifre stratosferiche), credo che l’importante, oggi, sia rimanere uniti; “solo se uniti, saremo forti” diceva Degasperi.

Aggiungerei anche “organizzati”, “entusiasti”, “appassionati della politica” e “innamorati della propria terra”. Queste, a mio avviso, sono le caratteristiche di una coalizione che vuole essere vincente e che lo sarà, se avvicina alle proprie liste persone valide, sia in termini di competenza, che in termini di passione.

Lorenzo Rizzoli

Trento