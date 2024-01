GUARDIA COSTIERA * MIGRANTI: « BARCHINO ALLA DERIVA CON 40 PERSONE A BORDO, PROSEGUONO LE RICERCHE »

18.45 - martedì 16 gennaio 2024

Barchino alla deriva: proseguono le ricerche. Si sono svolte in questi giorni le ricerche di un barchino alla deriva, verosimilmente proveniente dalle coste libiche, con circa 40 persone a bordo, avvistato in area di responsabilità SAR maltese, il 12 gennaio scorso, da un mezzo aereo Frontex.

Dal momento dell’avvistamento, diversi sono stati i mezzi impiegati nelle attività di ricerca svolte sotto il coordinamento delle autorità maltesi e dell’Italian Marittime Rescue Coordination Centre, ciascuno per le proprie aree di responsabilità.

Le mirate ricerche sono state eseguite in questi quattro giorni in modo continuativo e hanno visto l’impiego di mezzi navali della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, ma anche di mezzi aerei Frontex e assetti maltesi.

Al momento non è stato individuato il barchino segnalato, né ulteriori elementi in mare riconducibili al natante o ai suoi occupanti. Le ricerche proseguono nell’ambito delle attività di pattugliamento svolte nell’area da tutti gli assetti navali e aerei nazionali e internazionali presenti. Continua ad essere trasmesso il messaggio satellitare di allerta a tutte le unità mercantili in transito nell’area, per l’eventuale avvistamento del barchino.​