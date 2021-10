CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * SETTIMANA SOCIALE – TARANTO: PRESIDENTE CARDINALE BASSETTI, « L’APPORTO DEI CATTOLICI ISPIRA L’ECONOMIA E LA POLITICA »

L’omelia del Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI – Carissimo vescovo Filippo, grazie per la tua accoglienza generosa e fraterna; fratelli vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, signor sindaco, autorità, membri del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali… grazie!

La pagina del Vangelo ci ha mostrato cosa accade quando permettiamo che il Signore entri nelle nostre città e ci incontri lì dove siamo, nelle case e sulle strade. Gesù – come apprendiamo dall’evangelista Luca – doveva essere appena uscito dalla casa di Zaccheo, ed ecco che ora, lasciando Gerico per continuare il viaggio verso Gerusalemme, il suo cammino è interrotto dal grido di un mendicante. Mentre molti rimproveravano Timèo per farlo tacere, Gesù invece ascolta la sua preghiera: si ferma, lo chiama, e quel cieco ritorna a vedere.

La città dove si è celebrata questa 49a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Taranto, non è poi così diversa da Gerico: è una delle tante città di questo mondo mediterraneo, dalle quali si alzano ancora le grida di uomini e donne che chiedono aiuto. Ecco perché abbiamo voluto che questo evento così importante per la Chiesa e la società italiana si tenesse nella “città dei due mari”: perché qui si tocca con mano quanto sia difficile scegliere tra salute e lavoro.

Questa splendida città, e la nostra società, soffrono però non solo di una crisi ambientale, ma anche di una crisi sociale: due crisi strettamente legate tra loro. Come ha scritto papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, si deve pensare in termini di un’ecologia integrale, in quanto «tutto è intimamente relazionato» (LS137). «Tutto è in relazione», dice il Papa: «tutto è connesso», si legge nel sottotitolo di questa Settimana Sociale.

Che cosa abbiamo cercato di fare in questi giorni? Non un convegno, ma una piattaforma di partenza per dare speranza e avviare dei processi.

In questi giorni, abbiamo compreso ancor di più la complessità dei problemi, ma anche segnalato quei modelli praticabili, quelle buone pratiche, che producono soluzioni. Soprattutto, e grazie al Magistero sociale della Chiesa e alle due encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti, abbiamo capito che non si può scindere l’essere cristiani dal rispetto per il Creato; non si può pensare di seguire il Vangelo, se non custodendo la nostra terra; non si può far finta che l’economia vada per conto proprio, mentre la vita di fede è un’altra cosa…

Dalla loro prima edizione nel 1907, a Pistoia, le Settimane Sociali hanno segnato la riflessione e l’azione della Chiesa italiana in rapporto alle questioni sociali e politiche del nostro Paese. L’iniziatore di esse fu Giuseppe Toniolo, il primo economista beato. Quella di Taranto è stata di particolare rilievo non solo perché abbiamo cercato soluzioni per il presente, ma perché ci siamo resi conto che le decisioni, che prendiamo oggi avranno conseguenze vitali per questa generazione e soprattutto per quelle future.