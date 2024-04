GRUPPO CUBI E DOLOMITI ENERGIA * DECARBONIZZAZIONE: « AL VIA LA PARTNERSHIP, INVESTIMENTI PER 60 MILIONI NEI PROSSIMI TRE ANNI »

13.04 - giovedì 11 aprile 2024

Gruppo Cubi e Gruppo Dolomiti Energia hanno concluso un accordo di investimento che ha visto Dolomiti Transition Assets (100% Dolomiti Energia Holding) acquisire il 100% del capitale sociale di New Power Group e di Powertwo, società costituite con l’obiettivo di sviluppare una serie di impianti fotovoltaici. Nello specifico, otto impianti di produzione di energia solare, attualmente in fase autorizzativa avanzata, situati nel nord Italia con una potenza installata attesa pari a circa 58MWp.

L’accordo prevede il supporto del Gruppo CUBI al Gruppo Dolomiti Energia tramite la società FC3, coordinata dall’ing Elia Cubi e con il supporto della dottoressa Francesca Lucia Falcone, per lo sviluppo dell’iter autorizzativo di detti impianti, e tramite la società Cubi per la progettazione e costruzione degli stessi. Il progetto prevede investimenti complessivi per quasi 60 milioni di euro nei prossimi tre anni, è prevede che il primo impianto entri in funzione già durante il 2025.

Questo accordo sottolinea ancora una volta l’impegno del Gruppo Dolomiti Energia e del Gruppo Cubi nell’aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Grazie a questi impianti si stima una produzione di circa 96GWh annui, pari al consumo annuo di circa 36 mila famiglie e si eviterà l’emissione di 30 mila tonnellate di anidride carbonica all’anno.

Con questo accordo diamo concreta attuazione al nostro piano strategico di sviluppo e crescita nelle energie rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico, mettendo a frutto le conoscenze sul territorio per individuare i siti idonei e le conoscenze tecniche in ambito sviluppo autorizzativo progettazione e costruzione degli impianti. Un’intesa, questa con il gruppo Dolomiti, di cui siamo esternamente soddisfatti perché ci consente di dare concretezza al nostro impegno industriale ed etico nell’ambito degli obiettivi di transizione energetica ha dichiarato Niccolò Cubi azionista di riferimento del gruppo Cubi

“L’accordo siglato rientra a pieno titolo nel percorso che il Gruppo Dolomiti Energia ha da tempo tracciato per contribuire in modo concreto e significativo alla transizione energetica. In totale coerenza con la visione strategica e con gli obiettivi delineati nel nostro Piano Industriale al 2027, con questa operazione diversifichiamo e rafforziamo la nostra presenza nel mercato dell’energia pulita oltre a partecipare in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione definiti a livello mondiale. Siamo storici produttori di energia idroelettrica e abbiamo scelto di fornire ai nostri clienti solo energia certificata come rinnovabile. Forti delle competenze acquisite creiamo le condizioni e gli strumenti necessari per agevolare e accompagnare le persone, le industrie e il Paese verso un futuro sostenibile” ha dichiarato Silvia Arlanch Presidente del Gruppo Dolomiti Energia.

Advisors dell’operazione per gli aspetti legali, di diritto civile, diritto societario ed amministrativo Legance per il Gruppo Dolomiti Energia e DLA Piper per il Gruppo Cubi