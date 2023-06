GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI TRENTINO * SCOMPARSA BERLUSCONI: « FIGURA CARISMATICA DELLA POLITICA ITALIANA, HA SEGNATO LA STORIA DEL NOSTRO PAESE »

12.02 - lunedì 12 giugno 2023

Il Gruppo consiliare della Lega Salvini Trentino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, figura carismatica della politica italiana che ha segnato la storia del nostro paese con la nascita del centrodestra. Vogliamo esprimere la massima vicinanza alla sua famiglia e al popolo di Forza Italia in questo momento di dolore.

Berlusconi è stato sempre un amico dell’autonomia e ha dimostrato una grande attenzione alle esigenze del Trentino e della sua popolazione. Vogliamo ricordarlo per il suo impegno e per il contributo che ha dato al nostro territorio. Ci uniamo al cordoglio di tutte le forze politiche italiane e di quanti l’hanno conosciuto e stimato, perché la sua scomparsa colpisce anche la nostra comunità. Questo quanto dichiarato in una nota dal Gruppo consiliare Lega Salvini Trentino