GPI * PRODOTTI TECNOLOGICI: « NUOVI CONTRATTI ALL’ESTERO PER 5 MILIONI, IN TEXAS REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE PER DONATORI »

08.53 - mercoledì 19 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Automazione Riedl Phasys in Cina per oltre € 1,4 mln. società quotata nel segmento Tech Leader di Euronext Milan, comunica di aver stipulato nuovi contratti all’estero per oltre 5 milioni di Euro nel secondo trimestre del 2023.

Sono i prodotti tecnologici di punta a conquistare clienti internazionali, dal software HIS per il Triage in Austria, al monitor T1 – il sensore per la telemedicina di Umana Medical – in Cina, ai robot per l’automazione delle farmacie, al software trasfusionale.

In particolare, Riedl Phasys guadagna nuovi contratti in Germania, Svizzera e Ungheria e si espande in Cina e in Giappone con l’automazione delle farmacie per oltre 2,8 milioni di Euro, di cui più di metà realizzati nei paesi asiatici.

La suite di prodotti di Gpi4Blood, con le proprie soluzioni modulari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti, incrementa le vendite con l’up-selling e conquista nuovi clienti per complessivi 2,2 milioni di Euro. Interessante segnalare l’effetto positivo di sinergie derivanti dall’acquisizione di Tesi, che propone un proprio prodotto blood in Spagna – dove Gpi è fortemente presente da anni nel settore del Blood Management -, oltre alla costruzione di un nuovo centro donatori presso un nuovo cliente in Texas, per un valore di poco meno di un milione di Euro.. Nuovo centro trasfusionale per donatori in Texas