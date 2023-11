GEROSA (FDI) * STRISCIONE CENTO PER CENTO ANIMALISTI CANCELLI PAT: « GIUNTA FUGATTI, NON È NELLE NOSTRE INTENZIONI FARE CASCARE NULLA »

11.09 - giovedì 23 novembre 2023

In merito allo striscione apparso sul palazzo della Provincia, mi preme precisare che Fratelli d’Italia è partito che costruisce, e non distrugge. Non è quindi nelle nostre intenzioni fare cascare nulla, ma vogliamo invece dare più forza al governo provinciale. È la condizione che ci siamo dati per rendere forte il Trentino con la nostra coalizione, con cui abbiamo vinto e che noi, con il nostro contributo, abbiamo fatto vincere.

Francesca Gerosa (Fdi)