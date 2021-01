COMUNE DI TRENTO * RESTRIZIONI COVID: « COSA SI PUÒ FARE, GIORNI GIALLI OGGI E DOMANI VENERDÌ 8 / GIORNI ARANCIONI SABATO 9 E DOMENICA 10 »

Restrizioni Covid, cosa si può fare nei prossimi giorni.

Ecco quello che si può fare nei prossimi giorni in base alle restrizioni anti-Covid. Si ricorda che sabato il mercato contadino di Piazza Dante avrà luogo.

Oggi e domani venerdì 8, giorni gialli:

 Coprifuoco dalle 22 alle 5

 riaperte le scuole (le Superiori al 50 %)

 Negozi e centri commerciali aperti.

 Ristoranti e bar aperti fino alle 18, asporto consentito fino alle 22

 Spostamenti solo all’interno della provincia. Dunque è vietata la mobilità tra regioni e con l’Alto Adige (salvo motivate ragioni di lavoro, salute o emergenze)

Sabato 9 e domenica 10, giorni arancioni:

 Coprifuoco dalle 22 alle 5

 Negozi aperti, ma essendo giornate prefestive e festive rimangono chiusi i centri commerciali, ad eccezione di alimentari, farmacie e tabacchi

 Bar e ristoranti chiusi ma con possibilità di fare asporto fino alle 22

Tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano. Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno invece consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi non per fare visita a parenti o amici.