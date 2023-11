CENTO PER CENTO ANIMALISTI * TRENTO: « NOSTRO STRISCIONE SUI CANCELLI DELLA PAT, “GEROSA FACCI SOGNARE, LA GIUNTA FUGATTI FAI CASCARE“ »

08.36 - giovedì 23 novembre 2023

Come era prevedibile, Maurizio Fugatti incontra notevoli difficoltà nel formare la nuova Giunta. Il motivo non viene da discordanze ideologiche, ma dalla spartizione di incarichi e relative prebende. D’altra parte, la composizione è stata decisa a Roma, alla faccia dell’autonomia. La Giunta quindi traballa, e potrebbe arenarsi e affondare.

Infatti alcuni membri, insoddisfatti, non hanno partecipato alla prima seduta, e daranno solo l’appoggio esterno: tra questi Francesca Gerosa, Fd’I, che potrebbe anche far cadere la Giunta. E’ quello che ci auguriamo, per il bene degli Orsi, dei Lupi, dei Cervi: visto che Fugatti parla di continuità con la politica antiAnimali del primo mandato, cioè con la carcerazione e l’assassinio di Animali Liberi.

Per questo nostri militanti, nella prima serata di mercoledì 22 novembre, hanno appeso uno striscione sui cancelli della provincia autonoma di Trento in via Clementino con scritto: “GEROSA FACCI SOGNARE- LA GIUNTA FUGATTI FAI CASCARE”

CENTOPERCENTOANIMALISTI