PAT * VACCINAZIONI: « AGGIORNATO IL CALENDARIO VACCINALE IN ETÀ PEDIATRICA, SOSTITUITO IL VACCINO PNEUMOCOCCICO 13VALENTE CON IL 15VALENTE »

14.16 - venerdì 24 marzo 2023

Aggiornato il calendario vaccinale in età pediatrica.La Giunta, su indicazione dell’assessore Segnana, ha sostituito il vaccino pneumococcico. È stato aggiornato il calendario provinciale delle vaccinazioni in età pediatrica: nel dettaglio è stato sostituito il vaccino pneumococcico 13valente con il 15valente. Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana. “La modifica risponde all’esigenza di tenere costantemente aggiornato il calendario vaccinale trentino con vaccini in grado di proteggere al meglio la popolazione, in questo caso i nostri bambini – spiega l’assessore -. Il nuovo vaccino ha infatti un’efficacia maggiore rispetto al precedente e aumenta del 9% la protezione dei bambini nei confronti delle malattie invasive da pneumococco. Il vaccino – prosegue l’assessore – è sicuro e come per il 13valente le eventuali reazioni conseguenti alla somministrazione della dose sono di lieve entità e di modesta durata”.

In attesa dell’approvazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale, il 15valente è già stato adottato dalle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lombardia e Puglia.