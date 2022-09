GARDA DOLOMITI SPA * PROGETTO “AUTO-STOP“: PRESIDENTE RIGATTI, « VOGLIAMO UNA LOCALITÀ PIÙ GREEN, PER IL RIDURRE IL TRAFFICO SUL TERRITORIO »

15.10 - giovedì 08 settembre 2022

Vivere il Garda Trentino senz’auto: arriva il progetto Auto-Stop. Garda Dolomiti S.p.A. ha presentato un’iniziativa test volta a ridurre il traffico sul territorio: l’ospite che raggiungerà la destinazione potrà scegliere di consegnare le chiavi alla reception di una delle strutture aderenti al progetto e spostarsi sul territorio in modi alternativi all’automobile.

Decisa a contribuire concretamente alla riduzione del traffico stradale e a incentivare la mobilità sostenibile, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. negli ultimi mesi ha presentato diverse iniziative volte a limitare l’utilizzo dell’automobile sul territorio dell’ambito turistico, a cominciare da “Bus&Go”, un servizio di trasporto pubblico a chiamata che raggruppa passeggeri con percorsi simili sullo stesso minibus.

Oggi, giovedì 8 settembre, presso l’Hotel Luise a Riva del Garda, l’APT Garda Dolomiti ha presentato in conferenza stampa il progetto prova “AutoStop” che coinvolge ospiti e strutture ricettive e volto a incentivare la riduzione dell’uso dell’automobile. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri: il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, l’Assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Arco Gabriele Andreasi, il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi e il Vicesindaco del Comune di Dro Michela Calzà.

Nello specifico, l’ospite che raggiungerà la destinazione potrà decidere di vivere la sua vacanza senza spostarsi in automobile, consegnando le chiavi alla reception e abbracciando la filosofia della mobilità alternativa nella quale il territorio del Garda Trentino sta credendo con forza. Sarà il visitatore a decidere per quanti giorni “accettare la sfida” di uno stile di vita più green, immerso nella bellezza del Garda Trentino.

Grazie alla Garda Guest Card, gli ospiti potranno usufruire gratuitamente dei servizi del trasporto pubblico, come gli autobus di linea e il recentissimo Bus&Go. Inoltre, fra sentieri, piste ciclabili, noleggi bici e il pratico servizio Bike Delivery, le soluzioni per spostarsi a impatto zero sono sempre dietro l’angolo.

Gli ospiti che parteciperanno all’iniziativa, oltre a vivere appieno la natura del territorio, riceveranno un riconoscimento speciale: il loro nome verrà scritto su una targhetta in legno di larice che verrà appesa sui rami di uno degli alberi simbolo della biodiversità del Garda Trentino (olivo, larice, noce e vite). Un messaggio green per lasciare traccia del proprio passaggio e un piccolo ricordo di una vacanza nel rispetto della natura.

“Si tratta di un’iniziativa molto semplice ma prevediamo risultati importanti: vogliamo una località con meno automobili, ridurre le emissioni di anidride carbonica e dare la possibilità all’ospite di fare una cosa buona per l’ambiente. Vogliamo una località più green perché riteniamo che se la presenza delle macchine diminuisce, l’appeal del territorio aumenti. In questa fase di test abbiamo coinvolto cinque strutture del territorio per poi richiamare nel 2023 tutti i nostri partner premium” – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Le prime strutture ad aver aderito al progetto AutoStop sono: AktivHotel SantaLucia (Torbole), Du Lac Et Du Parc Grand Resort (Riva del Garda), Hoody Active & Happiness Hotel (Arco), Santoni Freelosophy Hotel (Torbole) e Hotel Luise (Riva del Garda).

“L’ospite che al check-in è disposto a consegnare la chiave della macchina viene premiato con un posto su uno degli alberi del nostro territorio. Da questa azione, l’ospite sarà informato sui modi in cui spostarsi in maniera alternativa nel Garda Trentino durante il suo soggiorno, e una volta lasciata la destinazione sarà aggiornato anche sulle azioni che coinvolgono l’albero a lui destinato – ad esempio l’evento ‘Frantoi Aperti’ per chi ha scelto l’olivo -, in modo da instaurare un legame tra l’ospite e il territorio” – ha concluso il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer.