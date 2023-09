GALATEO (FDI) * MANIFESTAZIONE AEREA A BOLZANO: « POLEMICHE SULLE FRECCE TRICOLORI, DAL SINDACO DI LANA OFFESA INACCETTABILE »

19.14 - mercoledì 6 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Sono profondamente indignato per le recenti affermazioni del sindaco di Lana, Harald Stauder, membro del Svp, in merito al passaggio delle Frecce Tricolori su Bolzano. Le sue dichiarazioni appaiono, non solo prive di fondamento, ma anche offensive nei riguardi di una delle tradizioni più affascinanti e unificanti del nostro Paese.

Le parole di Stauder sulla “zona etnicamente molto sensibile” dell’Alto Adige e sulla nostra “storia movimentata”, non solo sono fuori luogo, ma alimentano divisioni e incomprensioni. Il passaggio delle Frecce Tricolori su Bolzano non è un atto inappropriato, ma un segno di coesione nazionale, che dovrebbe essere accolto con orgoglio da tutti i cittadini dell’Alto Adige. Qualificare l’evento esclusivamente come “divertimento di alcuni nazionalisti” è una semplificazione ingiustificata e inaccettabile.

Ricordo che quest’anno ricorrono i cento anni dell’Aeronautica militare e durante i trasferimenti per le manifestazioni aeree le Frecce Tricolori sorvoleranno tutti i capoluoghi italiani. E passeranno naturalmente anche su Bolzano. Non sarà un evento politico ma sportivo di altissimo livello. Sarebbe come polemizzare sui nostri sportivi: sciatori, pattinatori, tuffatori olimpionici” – È quanto dichiarato da Marco Galateo, Capogruppo di FDI in Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige.