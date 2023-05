GALATEO (FDI) * INCONTRO CON MINISTRO CROSETTO: « FOCUS SU COMPARTO DIFESA, ILLUSTRATE LE AZIONI IN CONSIGLIO PAB A SOSTEGNO DEL PERSONALE MILITARE »

11.10 - venerdì 26 maggio 2023

Ieri, a margine del Festival dell’Economia di Trento, il Consigliere Provinciale Marco Galateo (FdI) ha avuto un importante incontro con l’Onorevole Guido Crosetto, Ministro della Difesa. Durante l’incontro, Galateo ha illustrato al Ministro le azioni intraprese in Consiglio Provinciale di Bolzano a sostegno del personale del comparto difesa.

“Nelle scorse settimane – ha ricordato Galateo – è stata approvata dall’aula una nostra mozione, sottoscritta anche dalla Svp, dalla Lega e da Forza Italia, per garantire la disponibilità di alloggi per il personale delle forze dell’ordine e della protezione civile. Inoltre, il documento prevede il ripristino del trasporto gratuito sui mezzi pubblici per militari, carabinieri e agenti di polizia in divisa che garantiscono solo con la loro presenza un determinante fattore di deterrenza alla microcriminalità.” Il Ministro Crosetto ha accolto con soddisfazione le misure approvate in Provincia, grazie all’opera attenta e determinata di Galateo a favore del personale della difesa e della sicurezza.

Durante l’incontro, la discussione si è spostata anche sulle prossime elezioni provinciali, nelle quali Fratelli d’Italia si candida come partito guida della coalizione. L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra Provincia e Governo Nazionale, favorendo una collaborazione sempre più stretta e sinergica tra le istituzioni. Marco Galateo e il Ministro Guido Crosetto hanno sottolineato l’importanza di un’azione congiunta e coordinata tra gli enti locali e il Governo centrale, per garantire un sostegno efficace e concreto alle forze dell’ordine e al personale della difesa, protagonisti della sicurezza e della protezione dei cittadini.

Durante l’incontro, il Ministro Crosetto ha scherzato per alleggerire l’atmosfera: “Invidio il ministro dell’agricoltura che ovunque vada assaggia i prodotti tipici del Made in Italy. Di quello che faccio io posso parlarne con al massimo tre persone”.

