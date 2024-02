FRATELLI D’ITALIA * COORDINAMENTO ALTO ADIGE: GALATEO, « ONORATO DI ESSERE STATO ELETTO PRESIDENTE PROVINCIALE DEL PARTITO »

14.25 - sabato 17 febbraio 2024



Si è svolto all’Hotel Sheraton di Bolzano il Congresso di Fratelli d’Italia per la Provincia di Bolzano con l’elezione del nuovo Presidente e del coordinamento provinciale, alla presenza del delegato nazionale del partito, On. Fabio Roscani e dell’ On. Alessadro Urzì. Ad essere eletto, Presidente Provinciale, il Candidato unitario, Marco Galateo, Vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano e Assessore alla Scuola, formazione e cultura Italiana, industria, commercio e servizi, artigianato.

Sono stati inoltre eletti a consiglieri: Andrea Lucci, Ivo Lorenzi, Fabio Vetrò, Ilenia Nero, Andrea Cestari, Tritan Myftili, Paola Zampieri, Linda Zaira Franchino, Rosanna Olivieri, Irvin Daves, Alessandro Forest, Stefano Stagni e Floriano Baratto.

“Sono onorato di rappresentare Giorgia Meloni sul territorio della provincia di Bolzano. Non è un punto di arrivo ma un nuovo punto di vista. Il primo punto che affronteremo nel coordinamento, che ricordo si svolgerà ogni settimana, sarà quello dell’organizzazione della struttura e del Partito. Il secondo punto è quello della formazione perché la militanza non basta. Occorre una preparazione adeguata per saper svolgere le funzioni a cui una volta eletti si viene preposti.

Fratelli d’Italia è oggi il primo partito italiano nella Nazione e il primo partito degli italiani in Alto Adige, primo partito in assoluto a Bolzano. Quello che abbiamo raggiunto non ci è stato regalato da nessuno ma è stato frutto di un lavoro di anni fondato sulla credibilità la coerenza e l’impegno costante. La dedizione che ha dimostrato il Presidente Giorgia Meloni ci ha portato al Governo della Nazione, e quella stessa dedizione ha portato noi a prendere finalmente parte all’amministrazione della nostra Provincia con competenze rilevanti.

Fino a pochi anni fa Fratelli d’Italia in Alto Adige non esisteva: oggi abbiamo il Vicepresidente della Giunta provinciale, consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, consiglieri di circoscrizione e soprattutto tanti iscritti che senza incarichi si impegnano con costanza per la nostra comunità e sono le fondamenta su cui si struttura il nostro movimento. I ruoli istituzionali che molti di noi ricoprono non sono però l’obiettivo, sono il mezzo. Sono lo strumento per raggiungere il fine che ci siamo posti quando insieme abbiamo deciso di impegnarci per il bene comune e che abbiamo cristallizzato nel nostro programma nazionale e declinato nei programmi specifici per i territori sui quali i cittadini ci hanno dato fiducia. Il nostro percorso è partito da lontano. Con molti di voi eravamo già impegnati in Alleanza Nazionale prima e nel Popolo della Libertà poi.

Abbiamo vissuto momenti difficili e periodi in cui hanno cercato di metterci ai margini. Siamo gli eredi della destra in Alto Adige, una destra che è stata, quando è servito, anche una destra di lotta che si è battuta per la difesa dei valori della tradizione nazionale, liberale e popolare” – E’ quanto affermato il neo eletto Marco Galateo che ha chiuso con un appello ai suoi uomini e alle sue donne “statemi vicino, ne ho tanto bisogno”.