FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO * CURE PALLIATIVE: «PREMI A ILARIA FAGHERAZZI – PAOLA SCARTEZZINI – OPERATORI OSS CASA HOSPICE CIMA VERDE, TRENTO (13/6 -10.30)»

Cerimonia di premiazione tesi ed elaborati su argomenti di interesse delle Cure palliative. Giovedì 13 giugno 2024 alle ore 10.30 si svolgerà presso la Sala Nones – Palazzo Benvenuti – Via Belenzani, 12 – Trento la premiazione dei vincitori dei premi per tesi di laurea sia medica che infermieristica ed elaborati su argomenti di interesse delle Cure palliative. I premi hanno il fine di stimolare la ricerca, promuovere la cultura, la riflessione e gli studi sulle problematiche inerenti le cure palliative destinate a tutte le persone che ne hanno diritto ai sensi della legge 38/2010.

Il Premio “Ada Magda Vergine” alla sua terza edizione, istituito per onorare la memoria della dott.ssa Ada Magda Vergine, già apprezzata medico di famiglia a Trento, va alla dottoressa Ilaria Fagherazzi dell’Università di Trieste, per un lavoro su “Le cure palliative e i bisogni del paziente emodializzato cronico”.

Il Premio “Tiziano Pedrotti”, alla sua seconda edizione, istituito su desiderio della compagna Maria Pia, per onorare la memoria di Tiziano Pedrotti, già operatore sanitario in RSA, è riservato a laureati in infermieristica dei poli di TN e BZ dell’Università di Verona. È stato assegnato alla dottoressa Paola Scartezzini del polo di Trento con un lavoro su “Barriere e fattori facilitanti una comunicazione efficace con le persone anziane in cure palliative. Analisi di una revisione sistematica”.

Agli Operatori Socio Sanitari degli Hospice della nostra Regione è dedicato il Premio “Francesca Paris Kirchner”, prima presidente di Fondazione Hospice Trentino Onlus. Gli operatori sono figure importantissime nel prendersi cura dei pazienti accanto ai caregiver e all’interno della equipe di cure palliative. Il premio è stato assegnato all’elaborato “Il sorriso che si prende cura” degli operatori OSS di Casa Hospice Cima Verde.

Alla cerimonia presenzieranno, Laura Froner, Presidente di Fondazione Hospice Trentino Onlus, Giacomo Bellani, docente ordinario del Centro interdipartimentale di Scienze mediche dell’Università di Trento e Direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Trento e Gino Gobber, Presidente della Società Italiana di Cure Palliative. Gli interventi sono moderati dalla dott.ssa Diana Zarantonello, Presidente Associazione APAN e Consigliera Fondazione Hospice Trentino Onlus.