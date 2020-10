RAI 1 – “ L’ALLIEVA 3 “ * DOMENICA 1° NOVEMBRE DUE NUOVI EPISODI DAL TITOLO: « “DUE FUNERALI E NESSUN MATRIMONIO” E “PARKOUR” »

Con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale due nuovi episodi in prima visione.

Quinto appuntamento con la terza stagione della serie tv “L’Allieva”, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, in onda domenica 1 novembre alle 21.25 su Rai1.

Nell’episodio “Due funerali e nessun matrimonio” la morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di nonna Amalia e l’imprevisto coinvolgimento della nonna nelle indagini spingono Alice e Lara ad affidare Camilla alla babysitter più improbabile: Cordelia.

A seguire, nel secondo episodio in onda in prima visione domenica, dal titolo “Parkour”, Claudio si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza, mentre cerca di dimostrare l’innocenza di Giacomo. Intanto Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: un ragazzo è morto mentre faceva parkour e occorre effettuare i rilievi del caso. Proprio quando Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l’amicizia lui si allontana.