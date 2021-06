FONDAZIONE GIMBE * COVID: « IN TRENTINO LA POPOLAZIONE OVER 60 CHE NON HA RICEVUTO NESSUNA DOSE DI VACCINO È PARI AL 13% »

in allegato il monitoraggio settimanale della Fondazione GIMBE con analisi su andamento epidemia, forniture e somministrazioni vaccini.

In dettaglio il monitoraggio analizza:

· il trend settimanale dei nuovi casi, dei decessi, dei casi attualmente positivi, isolamento domiciliare, ricoveri con sintomi e terapie intensive;

· il numero di persone testate per settimana;

· la media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti (12 maggio-22 giugno 2021);

· gli ingressi giornalieri in terapia intensiva;

· le dosi di vaccini nel 1° semestre 2021;

· le coperture vaccinali anti COVID-19 in Italia;

· le dosi di vaccino consegnate per settimana;

· la popolazione vaccinata;

· le dosi di vaccino somministrate per settimana;

· le somministrazioni giornaliere;

· la popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino;

· le vaccinazioni negli over80, nella popolazione 70-79 anni e 60-69 anni;

· la popolazione a cui è stata somministrata almeno una dose;

· gli indicatori regionali nella settimana 16-22 giugno.