PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ CAPITALE CULTURA “ – CANDIDATURA ALA : « GIOVEDÌ 4/11 LA CONFERENZA STAMPA, A PALAZZO PIZZINI CON IL PRESIDENTE FUGATTI L’ASSESSORE BISESTI ED IL SINDACO SOINI »

Alle 11.30 a Palazzo Pizzini con il presidente Fugatti, l’assessore Bisesti, il sindaco Soini. Ala “capitale della cultura 2024” e polo museale: la conferenza stampa giovedì 4 novembre.

La candidatura della città di Ala a capitale della cultura 2024 e le iniziative per lo sviluppo del nuovo polo museale alense saranno al centro della conferenza stampa prevista giovedì 4 novembre alle 11.30, presso il Salone di Palazzo Pizzini in via Santa Caterina, naturalmente ad Ala. Ad illustrare le novità il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale a istruzione, università e cultura assieme al sindaco Claudio Soini.

“La cultura che avvolge” è la proposta della città di Ala per la candidatura a “capitale italiana della cultura 2024” [Comune di Ala]

L’appuntamento potrà comunque essere seguito in diretta facebook sulla pagina ➡ https://www.facebook.com/provincia.autonoma.trento/