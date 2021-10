MAG * CONCLUSA LA STAGIONE 2021: « IL MUSEO DI RIVA DEL GARDA CHIUDE TEMPORANEAMENTE FINO AL PERIODO NATALIZIO, IL 31/10 LA PROPOSTA “GOODBYE PARTY“ »

Conclusa la stagione 2021, il Museo di Riva del Garda chiude temporaneamente fino al periodo natalizio, e l’ultimo giorno di apertura, domenica 31 ottobre, propone il consueto «Goodbye Party». La proposta, dalle 10 alle 18, è un pomeriggio ricco di attività, tra cui ingresso libero, visite guidate, laboratori per famiglie (a cura dell’Apsp Casa Mia) e una merenda musicale insieme al Conservatorio «Bonporti». Tutte le proposte sono a partecipazione libera e gratuita (informazioni: 0464 573869 oppure [email protected]).

Goodbye Party 2021: il programma

● dalle 10 alle 18

Ingresso gratuito al Museo di Riva del Garda

Visita i tre piani del museo gratuitamente e in autonomia e scopri le collezioni del Mag attraverso arte, archeologia e storia. Sarà aperta per l’ultimo giorno anche la mostra temporanea “Intrepidi collegamenti. Esperimenti di mobilità tra lago e montagna”.

● alle 14.30

Visita guidata alla mostra “Intrepidi collegamenti”

Partecipa alla visita guidata e visita la mostra “Intrepidi collegamenti. Esperimenti di mobilità tra lago e montagna” nel suo ultimo giorno di apertura, accompagnato dall’operatrice del Mag.

● dalle 14 alle 16

Caccia al particolare – Segui il QR code

Attività per famiglie e bambini da 5 a 11 anni di età, a cura di Casa Mia Apsp – Centri socio educativi territoriali

Una speciale caccia al tesoro per esplorare le sale espositive del museo: inquadra i QR code con il tuo smartphone, risolvi i quiz a tema, scopri gli indizi nascosti nelle opere e nei reperti e raggiungi la tappa successiva. Ogni partecipante può iniziare in autonomia l’attività in qualsiasi momento dalle 14 alle 16, portando con sé il proprio smartphone. L’attività richiede la presenza di almeno un adulto.

● alle 16

Merenda in cortile con accompagnamento musicale

Musica live a cura del Conservatorio F. A. Bonporti di Trento, sezione di Riva del Garda

Tutti nel cortile della Rocca! Salutiamo insieme il Museo di Riva del Garda con una merenda in compagnia della fisarmonica di Jacopo Zendri, studente della quinta liceo musicale. Zendri frequenta il Conservatorio Bonporti sotto la guida del maestro Walter Di Girolamo. Lo scorso agosto si è aggiudicato il primo posto nella categoria senza limiti di età del concorso internazionale di San Vincenzo la Costa, dove è stato inoltre selezionato per partecipare al Trofeo mondiale dell’accordion.

Il Museo di Riva del Garda chiude

Dal 1° novembre il Museo di Riva del Garda sarà quindi chiuso al pubblico, per riaprire alla fine di novembre per tutto il periodo natalizio (per informazioni consultare date e orari sul sito web www.museoaltogarda.it) e poi chiudere nuovamente fino alla primavera del 2022.