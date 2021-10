FONDAZIONE CARITRO * “NON SONO UN MURALES- SEGNI DI COMUNITÀ”: « IL TRENTINO PARTECIPERÀ A GRAN VOCE CON REALTÀ SCOLASTICHE ED ASSOCIATIVE, PER RACCONTARE STORIE DI RISCATTO E SOLIDARIETÀ »

Fondazione Caritro vede un inizio d’autunno segnato da eventi culturali di risonanza nazionale. Il primo ottobre sono state inaugurate e svelate le opere realizzate in tutte le città riguardanti l’evento “Non sono un murales- Segni di comunità”, iniziativa promossa da ACRI, nata in occasione della 9° Giornata europea delle Fondazioni. Sono infatti 120 i luoghi d’Italia coinvolti e il Trentino parteciperà a gran voce con realtà scolastiche e associative.

Gli interventi consistono nella realizzazione di un murales eseguito in alcuni spazi emblematici dell’attività delle Fondazioni, producendo tracce che rimarranno nel tempo. I murales diverranno quindi testimonianze delle storie e dei luoghi dei territori in cui si realizza l’attività quotidiana delle Fondazioni: accompagnare la comunità nella cura del territorio e di chi lo abita.

Circa 1.000 tra bambini, ragazzi, artisti, insegnanti, detenuti, persone disabili, migranti saranno coinvolti in percorsi guidati per realizzare un murales, reinterpretando in chiave personale uno stencil creato per l’occasione dallo street artist LDB.

Ma non si tratta solo di murales, la Giornata del 1° ottobre ha l’obiettivo di raccontare a tutti le storie che prendono vita in questi spazi: storie di riscatto e di creatività, di aggregazione e di solidarietà, di coloro che si prendono cura della propria città e dei suoi abitanti.

Gli enti coinvolti sul territorio trentino sono: l’Istituto di istruzione Martino Martini di Mezzolombardo, la Scuola Primaria di Canezza, la Scuola Primaria di Zivignago, il Liceo Antonio Rosmini di Trento, la Scuola Primaria di Clarina. Tali istituti realizzeranno l’opera sulle pareti interne dell’istituto. Partecipa anche l’Associazione Isera Futura che si concentrerà sulla parete esterna all’edificio scolastico a Isera, riqualificando un’area dismessa.

L’elenco dei luoghi in cui verranno realizzate le opere è disponibile sul sito www.nonsonounmurales.it.