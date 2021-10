PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA * “I MARTEDÌ DEL PARCO”: « IL 5 OTTOBRE SERATA A DENNO, CON ALFIO GHEZZI E PIROUS FATEH MOGHADAM »

Nuovo appuntamento per il ciclo “I martedì del Parco”. “Impronte leggere in cucina: quando cucinare fa bene anche al Pianeta”: serata il 5 ottobre a Denno con Alfio Ghezzi e Pirous Fateh Moghadam.

Alfio Ghezzi, cuoco (definizione che preferisce a chef) “stellato”, a cui fanno capo come noto anche il Bistrot del Mart e il ristorante Senso, e Pirous Fateh Moghadam, responsabile del Servizio Osservatorio epidemiologico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: saranno questi gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento del ciclo “I martedì del Parco”, martedì 5 ottobre all’Auditorium del polo scolastico di Denno.

“Impronte leggere in cucina: quando cucinare fa bene anche al Pianeta” è il titolo della serata, in cui si ragionerà di alimentazione ma anche di impronta ecologica e stili di vita sostenibili, perché quali cibi si mettono nel carrello ha il suo peso, sia per quanto riguarda la salute individuale sia anche per lo stato complessivo del Pianeta. Ci sarà modo di assistere anche a qualche dimostrazione “dal vivo” di arte culinaria.

Il piacere della cucina, le necessità alimentari, l’impatto ecologico di ogni singola scelta, alla luce delle grandi sfide che abbiamo di fronte, come quella dei cambiamenti climatici. Saranno questi i temi al centro della serata, che sarà però anche l’occasione per ricevere alcune “dritte” interessanti sul cucinare bene, magari con ingredienti a km. 0. Perché tutti, nel nostro piccolo, abbiamo l’opportunità di ridurre la nostra “impronta ecologica” sul Pianeta con azioni concrete.

E’ prevista la diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Parco @pnabgeopark

Prenotazione obbligatoria per presenziare all’appuntamento all’indirizzo [email protected] – o al tel. 0465 806666 fino ad esaurimento posti.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di sicurezza con riferimento all’emergenza sanitaria Covid 19. E’ richiesta la certificazione verde Green Pass.